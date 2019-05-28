Evde mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

Şehitler Mahallesi Kılavuz Sokakta ikamet eden M.K. (13), evlerine davet ettiği arkadaşları S.T. (14) ve R.Ç.’nin (15) üzerine kapıyı kilitleyerek kaçtı.

BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEDİLER

Evin balkonundan çevredekilerden yardım isteyen çocukları kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası çocuklar çilingirin kapıyı açması sonucu kurtarıldı.

EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜLER

Evde mahsur kalan çocuklar ifadeleri alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





İHA