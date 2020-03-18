Evde makarna tarifi: Evde makarna nasıl yapılır?

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Evde makarna tarifi

Evde makarna malzemeleri

300 gram un

3 yumurta

Tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Evde makarna yapılışı

Geniş bir kabın içine unu eleyerek ekleyin. Bir tutam tuz ekleyip karıştırın. Unun ortasını açın. Yumurtaları ortasına kırıp, yaklaşık 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip, bir çatal yardımıyla iyice karışına kadar çırpın. Kenarlardan unu yavaş yavaş karıştırarak yoğurmaya başlayın. Hamur yumuşak ama yapış yapış olmayacak kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin. Top haline getirip streç filmle sararak en az yarım saat dinlendirin.

Eğer makarna makineniz varsa hamurunuzu eşit parçalara bölüp makinenizden ince bir hamur elde edene kadar 5-6 kez geçirerek açın. Sonra yine makine yardımıyla istediğiniz şekilde kesin.

Makineniz yoksa açabileceğiniz kadar hamur parçası alıp unladığınız yüzeyde merdane yardımıyla açın. Hamur olabildiğince ince olmalı. Çok çabuk kurumaya başlayacağından, hemen kesmeyecekseniz açtığınız hamurların üstünü örtün. Kesmek için en kolay yol hamuru ucundan başlayarak yuvarlamak ve rulo halindeyken kesmektir. Daha sonra kestiğiniz makarnaları elinizle dağıtarak unlu yüzeye koyup üstüne yine un serperek 20 dakika kurumaya bırakın. Pişirmek için suyu kaynatın. Bol tuz ilave edin. 4-5 dakika pişirin.