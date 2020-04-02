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Evde manikür nasıl yapılır? Evde kolay manikür yapımı

İlk olarak elleri ve tırnakları yumuşatın

Tırnakların ve tırnak etlerinin daha iyi temizlenmesi için manikür öncesi ellerin mutlaka ılık ve sabunlu bir suda bekletilmesi gerekir. Özel olarak satın alacağınız manikür kabı ya da küçük bir kaseye koyacağınız ılık su ve hoş kokulu bir sıvı sabun içerisinde ellerinizi 10 dakika bekletmeniz yeterlidir.

Bitkisel yağlar kullanın

Lavanta yağı, badem yağı, zeytinyağı gibi bitkisel ve pek çoğu hoş kokulu bitkisel yağları manikür suyunuza ekleyerek daha yumuşak, kolayca törpülenen ya da kesilen tırnaklara ve tırnak etlerine sahip olabilirsiniz.

Sarmamış ve güçsüz tırnaklara veda edin

Sararan, kırılan, güçsüz tırnaklardan şikayetçi olanlar için limon en iyi çaredir. Hem manikür suyunuza katacağınız yarım limonun suyu ile hem de yumuşayan tırnaklarınıza masaj yapacağınız limon kabuğu ile daha sağlıklı tırnaklara kavuşabilirsiniz.

Düzgün tırnaklar için törpü kullanın

Ellerinizi yumuşatıp arındırdıktan sonra tırnaklarınızı kesip törpüleyebilirsiniz. Düzgün, eşit tırnaklar için törpü kullanmak büyük önem taşır. Tırnaklara zarar vermemek adına metal yerine kağıt ya da cam törpü kullanmak daha sağlıklı olacaktır.

Tırnak etlerinden kurtulun

Tırnaklarınızı kestikten sonra ellerin bakımsız görünmesine yol açan uzun, koparılmış tırnak etlerini bir törpü ya da kürdan yardımıyla ittirip ardından özel makasıyla kesmeniz gerekir. Eğer tırnak etleriniz azsa sadece geriye doğru itmeniz yeterlidir.

Ellerinizi nemlendirmeyi unutmayın

Törpülenmiş ve tırnak etlerinden arınmış tırnaklarınız ve ölü derilerinden arınmış elleriniz için manikür de son adım nemlendirme işlemidir. Bir el kremi yardımıyla hem ellerinizi hem de tırnaklarınızı masaj yaparak nemlendirebilirsiniz.

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