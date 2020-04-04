Salgından korunmak için uzmanlar tarafından açıklanan tedbirlere uymak oldukça önemli. Maskesiz sokağa çıkılmaması gereken bugünlerde evde kendi maskenizi yapmanız mümkün. Eğer evde maske nasıl yapılır merak ediyor ya da evde maske yapımı yöntemleri arıyorsanız "Evde maske yapımı, evde maske nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Evde maske yapımı: Evde maske nasıl yapılır?

Uygun maliyetle ve elinizdeki malzemeleri kullanarak maske yapmak oldukça kolay ve pratik.

Eski bir tişörtten veya mutfak peçetesinden yapacağınız maskeler sizi salgından korumaya yardımcı olacak.

Tişörtten maske yapımı

Tişörtün orta bölümünden dikdörtgen bir parça kesin ve ikiye katlayın.

İki kenarına da eşit sayıda kesik atın.

Kollarından yüz ölçünüze uygun, maskenin ipiymiş gibi düşünerek şerit olacak şekilde 2 bağ kesin.

Kenarlarındaki püskülleri birbirine bağlarken bu bağı da arasından geçirin.

Bitince bağları düğümleyin.

Mutfak rulosundan maske yapımı

Temizlik için kullanılan pamuklu rulodan iki tane kesin. Bir tane de kağıt havlu yaprağı alın.

İkiye kesin.

Kenarlarından içine ip geçirecek kadar boşluk bırakarak kıvırın. Kıvrılan yerleri maskeleme bandıyla sabitleyin.

Kenarlara ikişer delik açın. Böylece lastik iplere geçmek için yer kalsın.

Burunun üzerinde kalacak yere de banttan yapıştırın. Yüze oturması için lastikleri kulağın arkasından çaprazlama geçirerek takın.



