Evde midye dolma nasıl yapılır? Kolay midye dolma tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar midye dolma tarifi yaptılar. Ekran başında izleyen seyirciler ise internette midye dolma tarifi araştırıyor. Peki, evde midye dolma nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız evde midye dolma tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...
02 Kasım 2021, Salı 11:29 Son Güncelleme:
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Kara veya mavi midyeyi pişirip iç pilavı doldurduktan sonra yapılan midye dolma tarifi, Ege ve Marmara Bölgesinin bazı illerinde sıklık yapılan bir lezzet. Peki, evde midye dolma nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız midye dolma tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
EVDE MİDYE DOLMA TARİFİ
Midye dolma malzemeler
- 40 adet kabuklu midye
- 3/4 su bardağı zeytinyağı
- 2,5 su bardağı sıcak su
- 1 adet limonun suyu
Pilavı için:
- 1,5 su bardağı pirinç
- 4 adet kuru soğan
- 50 gram dolmalık fıstık
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
- 8 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- 2,5 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 tatlı kaşığı tuz
Öncelikle midyeleri kabuklarını fırçalayarak bol suyla iyice yıkayın. Keskin bir bıçak yardımıyla uçlarından kabuklarını açın. Tüylü kısımlarını elinizle ayıklayıp midyeleri soğuk su dolu bir kaba yerleştirin. Burada kısa süre beklettikten sonra iyice durulayıp temiz bir kaba alın.
Diğer yandan pilavı pişirmeye başlayabilirsiniz.
Bunun için; pirinçleri sıcak suya koyup 15 dakika kadar bekletin. Ardından süzüp iyice durulayın. Kuru soğanları yemeklik doğrayın, kuşüzümlerini ılık suya koyun. Zeytinyağı tencerede ısıtın.
Önce soğanları sonra dolmalık fıstıkları ardından pirinçleri kavurun. Kuşüzümlerini, tuzu, baharatları, limon suyunu ve şekeri pirinçlerin üzerine ekleyip karıştırın. Sıcak suyu da ilave edip pirinçler biraz diri kalacak şekilde pişirin. Midyelerin kabuklarının içine pilavdan birer tatlı kaşığı kadar doldurup sıkıca kapatın. Midyeleri ağızları aşağıda kalacak şekilde tencereye dizin ve üstlerine zeytinyağı gezdirin. En üste bir porselen tabak yerleştirip sıcak su gezdirin. Kapağını kapattığınız dolmaları yarım saat kadar kısık ateşte pişirin. Soğuyunca limon sıkarak servis yapın.