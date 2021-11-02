Kara veya mavi midyeyi pişirip iç pilavı doldurduktan sonra yapılan midye dolma tarifi, Ege ve Marmara Bölgesinin bazı illerinde sıklık yapılan bir lezzet. Peki, evde midye dolma nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız midye dolma tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

EVDE MİDYE DOLMA TARİFİ

Midye dolma malzemeler

40 adet kabuklu midye

3/4 su bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

1 adet limonun suyu

Pilavı için:

1,5 su bardağı pirinç

4 adet kuru soğan

50 gram dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

8 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

2,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tuz

MİDYE DOLMA YAPILIŞI

Öncelikle midyeleri kabuklarını fırçalayarak bol suyla iyice yıkayın. Keskin bir bıçak yardımıyla uçlarından kabuklarını açın. Tüylü kısımlarını elinizle ayıklayıp midyeleri soğuk su dolu bir kaba yerleştirin. Burada kısa süre beklettikten sonra iyice durulayıp temiz bir kaba alın.

Diğer yandan pilavı pişirmeye başlayabilirsiniz.

Bunun için; pirinçleri sıcak suya koyup 15 dakika kadar bekletin. Ardından süzüp iyice durulayın. Kuru soğanları yemeklik doğrayın, kuşüzümlerini ılık suya koyun. Zeytinyağı tencerede ısıtın.

Önce soğanları sonra dolmalık fıstıkları ardından pirinçleri kavurun. Kuşüzümlerini, tuzu, baharatları, limon suyunu ve şekeri pirinçlerin üzerine ekleyip karıştırın. Sıcak suyu da ilave edip pirinçler biraz diri kalacak şekilde pişirin. Midyelerin kabuklarının içine pilavdan birer tatlı kaşığı kadar doldurup sıkıca kapatın. Midyeleri ağızları aşağıda kalacak şekilde tencereye dizin ve üstlerine zeytinyağı gezdirin. En üste bir porselen tabak yerleştirip sıcak su gezdirin. Kapağını kapattığınız dolmaları yarım saat kadar kısık ateşte pişirin. Soğuyunca limon sıkarak servis yapın.



