Evde oda kokuları nasıl yapılır?

1 limon, 1 çay kașığı vanilya ve 5-6 dal biberiye ve 1 lt su.Ocak üstü için uygun bir kaba 1 lt su doldurun, 1 adet limonu güzelce dilimledikten sonra suyun içine atın, ardından biberiyeleri ilave edin ve son olarak bir çay kașığı vanilyayı ekledikten sonra kısık atește kaynamaya bırakın. Hazırladığımız bu doğal ev yapımı oda kokusu ortama olarak 2 gün boyunca evinizin harika kokmasını sağlayacaktır. Etkisi geçtiğinde tekrar aynı șekilde karıșımı yenileyebilir ve evinizde sürekli olarak bu hoș kokuyu kullanabilirsiniz.Çiçeklerin harika kokularını evinizde gün boyu hissetmek için sevdiğiniz kurumuș çiçekler ile çok hoș doğal oda kokuları yapabilirsiniz.Kokusunu sevdiğiniz kuru çiçekler , uçucu yağ organik hidrosol , isteğe bağlı șekildebaharat ve diğer bitkilerEvinize çiçek kokuları ile bahar havası getirmek için sevdiğiniz çiçekleri tamamen kurutmalısınız. Çiçeklerin kuruması uzun zaman alabilir sabırlı olun.Doğal oda kokusu yapacağınız çiçeklerin tamamen kuruduğundan emin olun ve bir kasenin içine koyun üzerine yağ/organik hidrosol bir kaç damla ekleyin.Hazırladığınız karıșımın en az 7 gün kapalı șekilde kalması gerekiyor, bu süre içinde çiçekler eklediğiniz uçucu yağı emecektir.Bir hatfa sonra karıșımın kapağını açın ve küçük kaplara doldurun ve üzerine biraz daha yağ ekleyin, kokusundan hoșlandığınız diğer bitki ve baharatları ilave edebilirsiniz. Küçük kaplara koyduğunuz doğal oda kokuları artık gün boyu evinizde bahar havası yașatacaktır.Tarçın kokusundan hoșlananlar için harika bir tarif, ihtiyacınız olan malzemeler ise silindir șeklinde sade mum ( aromasız olmalı) , isteğe göre 10-15 tarçın çubuğu, çiçek makası ve silikon tabancası (ya da sıcak yapıșkan olabilir)Aromasız silindir sade muma hazır olarak aldığınız tarçın çubuklarını yapıștıracağız. Bunun ilk olarak tarçın çubuklarını mum uzunluğunda kesiyoruz ve silikon tabancası yada sıcak yapıșkan ile tarçınların iç yüzüne sürerek mum etrafına yapıștırın. Yapıșkan kullanımını mümkün olduğunca az șekilde kullanalım ve kurumaya bırakalım. Hazırladığınız mumu yaktıktan sonra artık doğal tarçınlı oda kokunuz hazır!