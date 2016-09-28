Evde oda kokuları nasıl yapılır?
Sağılığımızı tehlikeye atmadan kolay ve sağlıklı ev yapımı oda kokuları ile evimiz gün boyu mis gibi kokacak, iște ev yapımı oda kokuların yapılışı
Limon / Biberiye ve Vanilya
Doğal bir oda kokusu yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler : 1 limon, 1 çay kașığı vanilya ve 5-6 dal biberiye ve 1 lt su.
Hazırlanıșı : Ocak üstü için uygun bir kaba 1 lt su doldurun, 1 adet limonu güzelce dilimledikten sonra suyun içine atın, ardından biberiyeleri ilave edin ve son olarak bir çay kașığı vanilyayı ekledikten sonra kısık atește kaynamaya bırakın. Hazırladığımız bu doğal ev yapımı oda kokusu ortama olarak 2 gün boyunca evinizin harika kokmasını sağlayacaktır. Etkisi geçtiğinde tekrar aynı șekilde karıșımı yenileyebilir ve evinizde sürekli olarak bu hoș kokuyu kullanabilirsiniz.
Doğal çiçek kokuları
Çiçeklerin harika kokularını evinizde gün boyu hissetmek için sevdiğiniz kurumuș çiçekler ile çok hoș doğal oda kokuları yapabilirsiniz.
Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler : Kokusunu sevdiğiniz kuru çiçekler , uçucu yağ organik hidrosol , isteğe bağlı șekilde
baharat ve diğer bitkiler
Hazırlanıșı : Evinize çiçek kokuları ile bahar havası getirmek için sevdiğiniz çiçekleri tamamen kurutmalısınız. Çiçeklerin kuruması uzun zaman alabilir sabırlı olun.
Doğal oda kokusu yapacağınız çiçeklerin tamamen kuruduğundan emin olun ve bir kasenin içine koyun üzerine yağ/organik hidrosol bir kaç damla ekleyin.
Hazırladığınız karıșımın en az 7 gün kapalı șekilde kalması gerekiyor, bu süre içinde çiçekler eklediğiniz uçucu yağı emecektir.
Bir hatfa sonra karıșımın kapağını açın ve küçük kaplara doldurun ve üzerine biraz daha yağ ekleyin, kokusundan hoșlandığınız diğer bitki ve baharatları ilave edebilirsiniz. Küçük kaplara koyduğunuz doğal oda kokuları artık gün boyu evinizde bahar havası yașatacaktır.
Tarçınlı mumlar
Tarçın kokusundan hoșlananlar için harika bir tarif, ihtiyacınız olan malzemeler ise silindir șeklinde sade mum ( aromasız olmalı) , isteğe göre 10-15 tarçın çubuğu, çiçek makası ve silikon tabancası (ya da sıcak yapıșkan olabilir)
Tarçınlı doğal oda kokusu hazırlanıșı : Aromasız silindir sade muma hazır olarak aldığınız tarçın çubuklarını yapıștıracağız. Bunun ilk olarak tarçın çubuklarını mum uzunluğunda kesiyoruz ve silikon tabancası yada sıcak yapıșkan ile tarçınların iç yüzüne sürerek mum etrafına yapıștırın. Yapıșkan kullanımını mümkün olduğunca az șekilde kullanalım ve kurumaya bırakalım. Hazırladığınız mumu yaktıktan sonra artık doğal tarçınlı oda kokunuz hazır!
Doğal bir oda kokusu yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler : 1 limon, 1 çay kașığı vanilya ve 5-6 dal biberiye ve 1 lt su.
Hazırlanıșı : Ocak üstü için uygun bir kaba 1 lt su doldurun, 1 adet limonu güzelce dilimledikten sonra suyun içine atın, ardından biberiyeleri ilave edin ve son olarak bir çay kașığı vanilyayı ekledikten sonra kısık atește kaynamaya bırakın. Hazırladığımız bu doğal ev yapımı oda kokusu ortama olarak 2 gün boyunca evinizin harika kokmasını sağlayacaktır. Etkisi geçtiğinde tekrar aynı șekilde karıșımı yenileyebilir ve evinizde sürekli olarak bu hoș kokuyu kullanabilirsiniz.
Doğal çiçek kokuları
Çiçeklerin harika kokularını evinizde gün boyu hissetmek için sevdiğiniz kurumuș çiçekler ile çok hoș doğal oda kokuları yapabilirsiniz.
Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler : Kokusunu sevdiğiniz kuru çiçekler , uçucu yağ organik hidrosol , isteğe bağlı șekilde
baharat ve diğer bitkiler
Hazırlanıșı : Evinize çiçek kokuları ile bahar havası getirmek için sevdiğiniz çiçekleri tamamen kurutmalısınız. Çiçeklerin kuruması uzun zaman alabilir sabırlı olun.
Doğal oda kokusu yapacağınız çiçeklerin tamamen kuruduğundan emin olun ve bir kasenin içine koyun üzerine yağ/organik hidrosol bir kaç damla ekleyin.
Hazırladığınız karıșımın en az 7 gün kapalı șekilde kalması gerekiyor, bu süre içinde çiçekler eklediğiniz uçucu yağı emecektir.
Bir hatfa sonra karıșımın kapağını açın ve küçük kaplara doldurun ve üzerine biraz daha yağ ekleyin, kokusundan hoșlandığınız diğer bitki ve baharatları ilave edebilirsiniz. Küçük kaplara koyduğunuz doğal oda kokuları artık gün boyu evinizde bahar havası yașatacaktır.
Tarçınlı mumlar
Tarçın kokusundan hoșlananlar için harika bir tarif, ihtiyacınız olan malzemeler ise silindir șeklinde sade mum ( aromasız olmalı) , isteğe göre 10-15 tarçın çubuğu, çiçek makası ve silikon tabancası (ya da sıcak yapıșkan olabilir)
Tarçınlı doğal oda kokusu hazırlanıșı : Aromasız silindir sade muma hazır olarak aldığınız tarçın çubuklarını yapıștıracağız. Bunun ilk olarak tarçın çubuklarını mum uzunluğunda kesiyoruz ve silikon tabancası yada sıcak yapıșkan ile tarçınların iç yüzüne sürerek mum etrafına yapıștırın. Yapıșkan kullanımını mümkün olduğunca az șekilde kullanalım ve kurumaya bırakalım. Hazırladığınız mumu yaktıktan sonra artık doğal tarçınlı oda kokunuz hazır!