Oje sürmeyi seviyor ve evde kendi ojenizi üretmek istiyorsanız bu haberimiz tam size göre olacaktır. Evde oje nasıl yapılır merak edenler "Evde oje nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Evde oje nasıl yapılır?

Evde oje yapım malzemeleri

Süspansiyon oje bazı

Boş oje kabı

Küçük bir huni

Oje topları

Palet

Yağ bazlı renklendiriciler ya da sim

Dondurma çubuğu

Evde oje yapımı

Oje boncuklarını boş oje şişesine atın ve huniyi şişeye geçirin. Renklerinizi bir palete dökün ve dondurma çubuğuyla paletten alarak huni yardımıyla oje şişesine ekleyin. İsterseniz tek renge, isterseniz birkaç renge birden batırabilirsin. Hafifçe huniye dokunun ve renklerin akmasını sağlayın. Huniyi kaldırın ve şişeyi oje bazıyla dikkatlice doldurduktan sonra kapağı kapatın. Çalkalayın. İlk seferde biraz fazla çalkanması gerekebilir. Bu yüzden renkler iyice karışına kadar şişeyi çalkalayın. Ojeniz hazır.

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