Evde oje nasıl yapılır?
Birçok kişinin tutkunu olduğu ojeleri evde kendi istediğiniz renge göre üretebilirsiniz. Eğer evde oje nasıl yapılır merak ediyorsanız ve evde oje yapma yöntemleri arıyorsanız "Evde oje nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
01 Nisan 2020, Çarşamba 17:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Oje sürmeyi seviyor ve evde kendi ojenizi üretmek istiyorsanız bu haberimiz tam size göre olacaktır. Evde oje nasıl yapılır merak edenler "Evde oje nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Evde oje nasıl yapılır?
Evde oje yapım malzemeleri
- Süspansiyon oje bazı
- Boş oje kabı
- Küçük bir huni
- Oje topları
- Palet
- Yağ bazlı renklendiriciler ya da sim
- Dondurma çubuğu
Evde oje yapımı
Oje boncuklarını boş oje şişesine atın ve huniyi şişeye geçirin. Renklerinizi bir palete dökün ve dondurma çubuğuyla paletten alarak huni yardımıyla oje şişesine ekleyin. İsterseniz tek renge, isterseniz birkaç renge birden batırabilirsin. Hafifçe huniye dokunun ve renklerin akmasını sağlayın. Huniyi kaldırın ve şişeyi oje bazıyla dikkatlice doldurduktan sonra kapağı kapatın. Çalkalayın. İlk seferde biraz fazla çalkanması gerekebilir. Bu yüzden renkler iyice karışına kadar şişeyi çalkalayın. Ojeniz hazır.