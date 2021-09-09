Evde oyun hamuru (Oyun)

MALZEMELER

Nişasta, saç kremi, gıda boyası, kâğıt, kalem.

NASIL OYNANIR?

Yapmak istediğiniz kadar nişastanın üzerine oyun hamuru kıvamına gelene kadar azar azar saç kremi ekleyin. Gıda boyası ile renklendirin. Bir kâğıdın yarısına rakamı çizin. Diğer yarısına çocuğunuzdan rakamı oyun hamuru ile yapmasını isteyin.