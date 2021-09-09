Evde oyun hamuru (Oyun)
Sayıları öğrenmek için en keyifli ve etkili yol oyunlardır. Çocuğunuz bu oyun sayesinde rakamları öğrenir aynı zamanda ince motor gelişimleri desteklenir.
09 Eylül 2021, Perşembe 12:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Nişasta, saç kremi, gıda boyası, kâğıt, kalem.
NASIL OYNANIR?
Yapmak istediğiniz kadar nişastanın üzerine oyun hamuru kıvamına gelene kadar azar azar saç kremi ekleyin. Gıda boyası ile renklendirin. Bir kâğıdın yarısına rakamı çizin. Diğer yarısına çocuğunuzdan rakamı oyun hamuru ile yapmasını isteyin.
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