Etkinlik Rehberi Evde oyun hamuru yapımı

Evde oyun hamuru yapımı

Etkinlik Rehberi

Evde oyun hamuru yapımı

Sayıları öğrenmek için en keyifli ve etkili yol oyunlardır. Çocuğunuz bu oyun sayesinde rakamları öğrenir aynı zamanda ince motor gelişimleri desteklenir.

06 Nisan 2021, Salı 14:10 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Nişasta, saç kremi, gıda boyası, kâğıt, kalem / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

 Yapmak istediğiniz kadar nişastanın üzerine oyun hamuru kıvamına gelene kadar azar azar saç kremi ekleyin. Gıda boyası ile renklendirin. Bir kâğıdın yarısına rakamı çizin. Diğer yarısına çocuğunuzdan rakamı oyun hamuru ile yapmasını isteyin.

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