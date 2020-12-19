Evde oyun oynayan köpek ve bebeğin eğlenceli anları
Evde hayvanlarla büyüyen çocuklar daha şanslı. Evcil hayvanlar, küçük yaştaki çocukların gelişimini de etkiliyor.
19 Aralık 2020, Cumartesi 13:01 Son Güncelleme:
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Hayvanların, köpeklerle nasıl anlaştığını izlemek, görebileceğiniz eşsiz anlardandır.
18 aylık Andonis Antonakis’in evinde harika bir oyun arkadaşı var. Üstelik boş zamanlarında köpek, Antonis’le ilgileniyor.
3 yaşındaki Brooklyn oyun oynamaya bayılıyor. Aynı şekilde Andonis de.
Bir gün iki arkadaşı oyun oynarken bunu gören baba, hemen kamerasına sarıldı.
Köpek ve çocuk çok iyi anlaşıyor
Baba kamera ile o anları kaydederken köpek, Andonis’e kahkaha attıracak bir hareket yaptı. İşte o anların görüntüleri...
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