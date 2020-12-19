Etkinlik Rehberi Evde oyun oynayan köpek ve bebeğin eğlenceli anları

Evde oyun oynayan köpek ve bebeğin eğlenceli anları

Etkinlik Rehberi

Evde oyun oynayan köpek ve bebeğin eğlenceli anları

Evde hayvanlarla büyüyen çocuklar daha şanslı. Evcil hayvanlar, küçük yaştaki çocukların gelişimini de etkiliyor.

19 Aralık 2020, Cumartesi 13:01 Son Güncelleme:
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Hayvanların, köpeklerle nasıl anlaştığını izlemek, görebileceğiniz eşsiz anlardandır.

18 aylık Andonis Antonakis’in evinde harika bir oyun arkadaşı var. Üstelik boş zamanlarında köpek, Antonis’le ilgileniyor.

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3 yaşındaki Brooklyn oyun oynamaya bayılıyor. Aynı şekilde Andonis de.

Bir gün iki arkadaşı oyun oynarken bunu gören baba, hemen kamerasına sarıldı.

Köpek ve çocuk çok iyi anlaşıyor

Baba kamera ile o anları kaydederken köpek, Andonis’e kahkaha attıracak bir hareket yaptı. İşte o anların görüntüleri...


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