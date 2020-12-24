Petunyalar, iyi drene olması koşuluyla herhangi bir toprakta büyür. Güneşte gelişirler ancak kısmi gölgeyi de desteklerler. Yağmur, bazı çeşitlerin narin çiçeklerine zarar verebilir.

Evde petunya çiçeği nasıl yetiştirilir?

Çiçeklerin nasıl büyüyeceğine değil, aynı zamanda evde tohumlardan petunyaların nasıl yetiştirileceğine de bağlı. Bitki çeşitliliğine bağlıdır. Ancak güçlü fideler, bu çiçeğin güzelliğine uzun süre hayran kalmanıza ve güzel aromasını koklamanıza kesinlikle izin verecektir. Hazır petunya fidanları mağazadan satın alabilir ve hemen bahçenize ekebilirsiniz.

Bu çiçeğin fideleri için uygun kutuları seçmeniz gerekir. Isıyı iyi ileten bir malzemeden yapılmalıdır. Bu nedenle metal seçenekler derhal atılmalıdır. Ahşap, plastik veya seramik saksılar mükemmeldir.

Tarif edilen bitkinin tohumlarının bir sonraki ekimi için kapta drenaj delikleri açtığınızdan emin olun. Fazla suyun salınması için gereklidirler, çünkü petunya aşırı neme tahammül edemeyen bitkileri ifade eder.

Petunyaların bakımı nasıl yapılmalı?

Evde tohum ekmekten petunya yetiştirme süreciyle başarılı bir şekilde başa çıkmak için toprağı uygun şekilde hazırlamanız gerekir. Bir bitkinin gelişmesi için ihtiyaç duyduğu besinleri ve eser elementleri aldığı yer topraktır.

Toprağa ek olarak, ince kum, organik madde ve turba halkalarının bir kısmını toprağın bileşimine dahil etmeyi öneriyoruz. Toprağa hidrojel eklenirse, daha sonra ihtiyaç duyulan sulama miktarını azaltacaktır. Toprağa hidrojel eklemeden önce, onu bir gübre çözeltisine batırmak da gerekir. Toprak kuruduğunda bu madde nem vermeye başlar. Bu, toprağın kurumasını önlemenin harika bir yoludur.

Sonuçta, kuru bir toprak duvarı petunya fidelerinin büyümesini engeller.

Petunya'nın fide ile yetiştirilebileceği gerçeğinin yanı sıra, bu çiçek kesimler ile çoğaltılabilir. Bu, özellikle toprağa hemen kalıcı bir yere ekilebilen bu bitkinin basit ve iddiasız çeşitleri için geçerlidir.

Kök sistemi dallıdır, ancak kısadır. Bu nedenle evde büyümek için sığ saksılar kullanabilirsiniz. Saplar, yaprakların dönüşümlü olarak yerleştirildiği yeşildir.

Petunya yetiştirirken nelere dikkat etmek gerekir?

Bahçeniz veya balkonunuz için petunyaları düşünün! Bu harika botanik klasiğinin bakımı kolaydır ve masif ve diğer ekiciler en güzel şekilde süslenecektir. Bulabileceğiniz çok sayıda çeşit ve renk ile karakterizedir.

Ancak bahçenin bu güzelliği soğuktan ve rüzgardan korkar, bu nedenle uygun koşullarda ekimi ve bakımı destekler. Hava tam tersine çok sıcaksa, biraz gölgeli bir yer ayırın. Mayıs ve Ekim ayları arasında yaygın olarak kullanılan petunyalar, iyi maruz kalan yetiştiricilerde yerlerini bulacaktır.

Bahçede ve dışarıda çok özel kullanımlar için belirli petunyaları tercih etmelisiniz.

Sarkık petunya, büyük çiçek şelaleleri yarattığı için balkonda veya süspansiyonda karşılanacaktır.

Büyük çiçekli petunya çiçek yataklarına, ekicilerine ve saksılara uygun olacaktır.

Damarlı ve yağmura daha dayanıklı olan gür petunya, bordürlerde veya geniş bahçelerde kullanıma uygun olacaktır.

Bir petunyayı bir bütün olarak karakterize etmek oldukça zordur, çünkü bu bitkinin farklı formları vardır. Birbirlerinden farklılar. Bu çiçek yüksek, alçak veya orta-yüksek olabilir. Belirli bir bölgede bir çiçek bahçesi, kır evi, bahçe veya çiçeklik için hangisinin en uygun olduğunu bilmek için türlerini ve özelliklerini anlamak gerekir.

Çok çiçekli petunya bakımda iddiasızdır, güneşli bölgelerde iyi büyür. Ancak aynı zamanda küçük bir gölge fazla zarar vermez. Zemine gelince, herhangi bir özel koşul gerektirmez. Bu tür bir çiçek yağıştan ve rüzgardan korkmaz, onları verandada veya balkonda bir saksıda yetiştirebilir veya açık toprağa ekebilirsiniz.



