Yapılması zor gibi duran fakat evde rahatlıkla yapabileceğiniz profiterol tarifi, favori lezzetlerinizden birisi olacak. Peki, evde profiterol nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız profiterol tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...

PROFİTEROL TARİFİ

Profiterol malzemeler

Profiterol hamuru için:

1 su bardağı un

1 su bardağı su

3 adet büyük yumurta

1/ 2 paket margarin

Profiterol kreması için:

3 yemek kaşığı un

500 ml. süt

1 paket vanilin

1 adet yumurta

1.5 çay bardağı toz şeker

Çikolata sosu için:

200 gram krema

220 gram bitter çikolata

PROFİTEROL YAPILIŞI

Profiterol kreması için; Sos tenceresine 1.5 çay bardağı toz şeker ve 2.5 su bardağı sütü ekleyin. Ardından 1 adet yumurta ve 3 yemek kaşığı unu ekleyerek orta ateşte pişirin. Koyulaşan profiterol kremasına, 1 paket vanilin ekleyin ve tekrar karıştırın. Profiterol kremasını ocaktan alarak oda sıcaklığında soğutun. Krema soğuduğunda sıkma poşetine alarak 1 saat buzdolabında dinlendirin.

Profiterol hamuru için; 125 gram margarini ve 1 su bardağı suyu tencerede kaynatın. Üzerine 1 su bardağı un ekleyerek topaklanmaması için karıştırın. Hamur toparlandığında ocaktan alın ve oda sıcaklığında yaklaşık 15 dakika dinlendirin. Hamura 3 adet yumurtayı tek tek ekleyerek yedirin. Hamur yumurtalarla tamamen özdeşleştiğinde, 15 dakika daha dinlendirin. Hamurdan 1 tatlı kaşığı kadar alarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Aralarında boşluk bırakın.

Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında profiterol hamurunu 40 dakika pişirin. Profiterol hamurları piştiğinde, 10 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Profiterol hamurunun alt kısımlarında bıçakla küçük delikler açın. Bu delikten, hazırladığınız profiterol kremasını sıkarak içini doldurun.

Çikolata sosu için; Bitter çikolatayı kırarak küçük parçalara ayırın. Küçük sos tenceresinde krema ve bitter çikolatayı eriyene kadar karıştırın. İçini doldurduğunuz profiterolleri üst üste dizin. Hazırladığınız çikolata sosunu profiterollerin üzerinde gezdirin.



