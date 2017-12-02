Evde ruj nasıl yapılır?

VazelinBal mumuGliserinSizin beğeneceğiniz renkte gıda boyasıVanilyaYukarıda ki malzemeleri bir yere alın ve vazelini bir kap içinde eritin.Vazelinin içine sizin seçtiğiniz gıda boyasını ve gliserini katın.Arkasından vanilyayı da ekleyip homojen olana kadar karıştırın.Ölçüler birer çay kaşığı olacaktır. Vazelin ana madde olduğu için 100 gram seçilebilir.Daha sonra homojen olarak karıştırdığınız bu karışımı buz dolabına atarak 30 dakika bekletin. İşte bu kadar! Rujunuz hazırdır.