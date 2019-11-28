Evde saç bakımı önerileri ve tavsiye saç bakım ürünleri
Saçlarınıza doğru bakımı uyguluyor musunuz? Bunu anlamanızın tek bir yolu var o da saç bakım önerilerimize bakmak. Üstelik size tavsiyelerimiz de var!
- Öncelikle saç tipinizi tanımalı ve saçınıza uygun şampuanı bulmalısınız. Yağlı mı, kuru mu, dökülüyor mu? Bunların hepsine dikkat ederek kendinize en uygun olan şampuanı seçin.
#Schwarzkopf Professional BC Fibre Clinix şampuan
- Saçınızı yıkarken fındık büyüklüğünde şampuan kullanmanız yeterli olacaktır. Daha sonra çok sıcak ya da çok soğuk değil, ılık suyla saçlarınızı yıkamanız faydalı olacaktır. Çünkü sıcak su saçlarınızın hem köklerine hem de uçlarına zarar verir.
#Thalia Natural Beauty Saç Dökülmesine Karşı Etkili Lavanta&Adaçayı Özlü Bitkisel Şampuan
- Banyodan çıktığınızda saçlarınızı sıkıp, havluya dolayarak kurulamak yerine; havluyu saçınıza dairesel hareketlerle dokundurup, masaj yapar gibi kurulamalısınız. Diğer türlüsü saçlarınızın kırılmasına ve kopmasına neden olur. Saç bakım kremi kullanmayı unutmayın.
#Bee Beauty Durulanmayan Saç Bakım Kremi
- Saçlarınızı şekillendirirken kullandığınız fön makinesi, düzleştirici ve maşa saçınıza zarar verir. Elbette saçınızı kuruturken fön makinesi kullanacaksınız ama uzak mesafeden uygularsanız, saçınızı yüksek ısıdan koruyabilirsiniz. Düzleştiriciyle saçınızı şekillendirmek yerine fönü tercih edebilirsiniz. İlla maşa da kullanacağım diyorsanız; maşayı saçınızda uzun süre bekletmeden uygulayabilirsiniz. Ya da saç şekillendirici krem ve köpüklerden faydalanabilirsiniz.
#Egos Styler krem jöle
- Son olarak da saçınızı havaya karşı korumanız da son derece önemli. Bunun nedeni de güneş ve rüzgarın saçı nemsiz bırakması. Bunun önüne geçmek için şapka takabilir ya da saçınızı nemlendirecek ürünler kullanabilirsiniz.
#Egos Milky Durulanmayan Saç Köpüğü
- Saçlarınız her gün yıkamayın biraz yağlanmasına izin verin. Bu süreçte kuru şampuanlardan faydalanabilirsiniz.
Morfose kuru şampuan
- Saçlarınızı tarayın, sürekli toplamayın.
- Saç bakım yağı ve maskeleri uygulamayı ihmal etmeyin.
#Thalia Natural Beauty Organik Argan Yağlı Saç Maskesi
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