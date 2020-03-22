Evde sağlıklı kalmak çok kolay

Koronavirüs salgınına karşı bireysel tedbir olarak evde kalmanın en zor bölümü, hareket alanının kısıtlanmasına bağlı kontrolsüz kilo alımı. Hem bedeni sağlıklı tutmaya hem de uykuya rahat dalmaya yardımcı şu 6 hareketi her gün uygulayın:

1- Yüz üstü tüm bedeninizle şınav çekmek zorunda değilsiniz. Avuçlardan destek alarak dizlerin üzerinde üst bedeniniz yere paralel olacak şekilde de şınav çekebilirsiniz.

2- Eller kalça hizasında tutulur. Bir ayak ile ileriye adım atılır, diğeri ise 90 derece olacak şekilde arkaya doğru bükülür. Sonra bacaklar değiştirilir.

3- Sırt üstü uzanın. Bacaklarınızı kendinize doğru bükün. Dizleriniz tavana bakmalı. Elleriniz başınızın altında, ayaklarınızı kaldırmadan öne doğru kalkıp yatmaya çalışın. Gerekirse ayaklarınızı tutması için birinden yardım alabilirsiniz.

4- Yüz üstü uzanın. Dirseklerinizden ve parmak uçlarınızdan destek alarak doğrulun. Bedeniniz yere paralel olacak şekilde bu pozisyonda durabildiğiniz kadar durun.

5- Sandalye, sehpa gibi sert bir mobilyadan elleriniz arkada olacak, kalçanız yere paralel olacak şekilde destek alarak çömelin. Sırtınız dik bir şekilde eğilip doğrulun.

6- Bacaklarınızı omuzlarınızla eşit olacak mesafede açın. Kollarınızı göğsünüzde kavuşturun. Belinizi bükmeden, karnınızı içeri çekerek yerden bir şey alacakmış gibi eğilip doğrulun.

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