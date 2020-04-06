Hem lezzetli hem de fırındaki gibi ekmek yapmak istiyorsanız evde somun ekmek tarifi tam size göre olacaktır. Eğer sizde sevdiklerinize hazırlamak için evde somun ekmek tarifi arıyor ya da evde somun ekmek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Evde somun ekmek tarifi, evde somun ekmek nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Evde somun ekmek tarifi

Evde somun ekmek malzemeleri

500 gram un

2 su bardağından 1 parmak eksik su

1 paket instant maya (10 gr)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tuz

Evde somun ekmek yapılışı

Instant mayayı bir kap içine alın. Üstüne toz şekeri ve 1 çay bardağı ılık suyu ekleyerek karıştırın. Maya köpürüp aktive oluncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika bekleyin. Suyu mikserin haznesine alın, üzerine unu ve köpüren mayayı ekleyip düşük devirde karıştırın. Hamur toparlanınca tuzu da ekleyip karıştırmaya devam edin. Karıştırırken 3 dakika aralıklarla mikseri durdurup hamur kancasından hamuru sıyırıp tekrar karıştırın. Düşük devirden başlayıp yavaş yavaş yüksek devire alın. Bu şekilde toplam 15 dakika yoğurun. Hamur sakız gibi pürüzsüz ve esnek olacak. Yoğurduğunuz hamuru derin bir kap içinde alın, 4 yanından ortaya katlayarak toparlayın ortam sıcaklığına göre 15 dakika - 30 dakika arasında mayanlamaya bırakın. Hamur 2 katı olunca mayalanan hamuru unladığınız tezgaha alın 2 parçaya bölün ve toparlayarak beze yapın. Tezgahta üzerlerine bir örtü örterek 30 dakika daha mayalayın ve şekillendirerek yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine alın. Keskin bir bıçak ya da ekmek ruleti yardımıyla hamurun yanından enine derin bir çizin atın. 200 derece önceden ısıttığınız fırında mümkünse fansız olarak 25-30 dakika kızarıncaya kadar pişirin.