Evde sonbahar keyfi

MEDİTASYON, YOGA, PİLATES VE KİCKBOX İLE FORMDA KALIN

Spor ve egzersiz yapmanın hem fiziksel hem de ruhsal olarak olumlu etkilerini hepimiz biliyoruz. Tüm uzmanlar da güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın, düzenli egzersiz yapmanın özellikle bu süreçte ne kadar önemli olduğunu belirtiyor. Sosyal mesafeyi korumak ve izolasyon amacıyla evde kaldığımız şu günlerde, zamanınızı verimli geçirmek ve biraz da olsun stresinizi azaltmak için hayatınızdan sporu eksik etmeyin.

Malum, geçtiğimiz mart ayından bu yana, tüm spor salonları kapatıldı ama YouTube kanallarında onlarca fitness videoları var. Profesyonel eğitmenler de günün her saatinde ücretsiz spor, meditasyon, yoga, pilates, kickbox ve dans dersleri vermeye başladı. Bu eğitmenlerin ders saatlerini takip edebilirsiniz.

SONBAHARDA EV TEMİZLİĞİ VE GARDIROP ARINDIRMASI SİZE İYİ GELECEK

Her ne kadar evinizin temiz olduğunu düşünseniz de mevsim geçişlerinde derli toplu bir ev ve gardırop temizliği yapmak çok önemli. Gardırobunuzda istiflediğiniz fazla kıyafetlerden, ev eşyalarından ve objelerden kurtulmanın tam zamanı. Evinizde yapacağınız bahar temizliği ile hem hijyen sağlamış hem de fazlalıklardan kurtulmuş olacaksınız.

İŞE EV TEMİZLİĞİYLE BAŞLAYIN

Yaz boyu evinize sinen toz ve kirlerden kurtulmak için temel bir temizlik yapmak gerekiyor. Temizliğe, önce mutfakta, banyoda, yatak odasında ve salonda kullanmadığınız, kırık dökük eşyaları atarak başlayın. Ardından takın eldivenlerinizi, Arap sabunu ve çamaşır suyu eşliğinde evinizi bir güzel temizleyin. Günün sonunda kendinizi sadece daha temiz değil, daha mutlu hissedeceksiniz.

ESKİMİŞ, GİYMEDİĞİNİZ KIYAFETLERİNİZİ ATIN

Eminim ki hepinizin hep aklından geçiyordur “Ah bir vaktim olsa da şu kıyafetlerimi ayırabilsem, giyemediklerimi ihtiyaç sahiplerine verebilsem” diye. Zaman işte o zaman. Dalın gardırobunuzun içine. İşe yaz boyu giymediğiniz mayo, bikini ve plaj kıyafetlerini elemekle başlayın.

Ardından giydiğinizde kendinizi iyi hissetmediğiniz ne varsa hepsinden kurtulun. Yıpranmış, ayakkabı, çizme, terlik, aksesuar gibi eşyaları toparlayıp bir hayır kurumuna bağışlayın. İnanın, kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.

BALKONDA, TERASTA, BAHÇEDE ÇİÇEK VE SEBZE YETİŞTİRİN

Sonbahar geldi diye diye yaz boyu güzellikleriyle gözlerimize, mis kokularıyla burnumuza ziyafet çeken bitki, çiçek sevgimizden vazgeçecek değiliz! Bu beton dünyada da balkon, teras ve pencere kenarlarında kendi kışlık çiçek ve sebze bahçemizi oluşturabilir, kış gününde çiçeklerle ilkbahar duygusunu yaşamaya devam edebiliriz.

Bunun için haftada sadece birkaç saat zaman ayırmamız yeterli. Şimdi çiçeklerden lale, sümbül, nergis, zambak, çiğdem, kasımpatı; sebzelerden bakla, roka, maydanoz, ıspanak, marul, şeker bezelye, soğan ve sarımsak ekmenin tam zamanı. Ektiğiniz çiçek ve sebze fidelerinin gelişimini izlemek, günü gelince onları saksıdan koparıp yemek, size inanılmaz bir keyif verecek.

DÜNYA’NIN ÜNLÜ MÜZELERİNİ EVİNİZDEN ONLINE GEZİN

Teknoloji, günümüzde bize pek çok hizmeti online olarak alma imkanı sunuyor. Bunlardan biri de giderek yaygınlaşan sanal müze turları. Üstelik uçak bileti, vize masrafları yok. Hiçbir üyelik ve ödeme gerekmeksizin, dünyanın dört bir yanındaki ünlü müzeleri gezip görebilirsiniz. Bu size yetmedi mi?

O zaman dünyada yaygın olarak kullanılan ve MOOC adı verilen sistem ile dünyanın her yerindeki okullarından ücretsiz meslek ve lisan dersleri alarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Amerika’da bulunan Harvard, MIT, Stanford, Caltech; İngiltere’de bulunan Imperial College London, Cambridge, Oxford; Kanada’da bulunan Toronto, McGill; İsviçre’de bulunan EPFL, ETH Zurich bunlardan bazıları. Hatta online ve ücretsiz olarak kütüphanelerine girip, istediğiniz kitabı okuyabilmeniz de cabası.

EVDEYİM DİYE ALIŞVERİŞTEN GERİ KALMAYIN

Özellikle şu dönemde dışarı çıkıp, kalabalığa karışmanın, mağazalarda dolaşmanın hiç sırası değil. Günümüzde artık, ihtiyaç duyduğumuz tüm ürünlere internet üzerinden ulaşmak ve alışveriş yapmak mümkün. Kıyafet, kitap, gıda ürünleri, aksesuar ve ev eşyalarından artık hangisini almak istiyorsanız…

Üstelik bu şekilde alışveriş yaptığınızda, sadece çevrenizdeki birkaç mağazanın koleksiyonları ile sınırlı kalmadan, dünyanın her yerinden, sezonun tüm koleksiyonlarına ulaşabilirsiniz. Size düşen, sadece beğendiğiniz ürünün cinsini, modelini, bedenini ve rengini belirlemek.