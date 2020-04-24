Hem rahatlamak hem de tüm stresten arınmak için kendinize zaman ayırmaya hazır mısınız? Mumlar, tütsüler, sıcak su ve dinlendirici bir müzikle, evde SPA keyfi son zamanlarda hepimizin ihtiyacı… Biraz gevşemek, bütün sıkıntıları bir yana atmak ve tabii ki güzelleşmek için kendinize bir gün belirlemeniz yeterli. Canlanmak ve moral depolamak ya da rahatlayıp gevşemek için size Avon’dan Planet Spa Aromatherapy ürünlerini öneriyoruz.

Stres kaynaklı uykusuzluğa iyi gelen bergamot, aynı zamanda gerginlik gibi olumsuz ruh hallerine iyi geliyor. Limon kokusu ise stresi yok ediyor. Siz de İtalyan bergamotu ve limonu yakından hissetmek istiyorsanız, Avon’un ürünlerini denemelisiniz.

Rahatlatıcı ve ferahlatıcı özelliği ile de dikkat çeken okaliptüs size rahatlık verecektir. Vücuda rahatlık veren bir başka koku da nane… Okaliptus ve nane içerikli ürünleri deneyerek kendinizi şımartabilirsiniz.