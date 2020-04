Evde spor yapanlar için Apple’dan ipuçları ve uygulama önerileri

Apple Watch’ta bulunan Aktivite Halkalarını her gün kapatmak aktif olmanın yollarından biri olduğu belirtiliyor. Eğilim okları daha fazla ayrıntı göstererek motivasyonunuzda yardımcı oluyor. Son 90 günde son 365 güne oranla aynı miktarda veya daha fazla hareket ediyorsanız Hareket okunuz yukarı gösterir. Ayağa az kalkıyorsanız Duruş okunuz aşağı gösterir. Halkalarınızı kapatmak ve oklarınızı izlemek aktif olmanıza ve aktif kalmanıza yardımcı olur.

Günlük Aktivite halkaları hedefinizi evde yaşam koşullarınıza göre güncelleyerek kendinize akıllı hedefler koyabilirsiniz. Ayrıca her gün 30 dakikalık yeşil egzersiz halkasını kapatma hedefini tamamlayarak daha sağlıklı bir bünye için kendinizi motive edebilirsiniz. Bu 30 dakikayı tek seferde değil ev işleri, çocuklarınızla oyun, dans ve kısa egzersizler yapmak gibi ayrı ayrı birçok aktivite ile birkaç seferde tamamlayabilirsiniz.

Unutmayın, günde 30 dakika tempolu aktivite yapmak kardiyovasküler hastalıklar, inme, diyabet ve kilo alma riskini en aza indiriyor. Aynı zamanda uykuyu ve ruh halini iyileştiriyor, stresi azaltıyor.

İnsanların araya sosyal mesafe koyduğu, birbirlerinden zorunlu olarak uzaklaştığı bir zamanda, Aktivite Paylaşımı özelliğini bugüne kadar denemeyenlerdenseniz şimdi bir şans vermenin tam zamanı gibi görünüyor. Yeni bir arkadaş ekleyebilir veya iletişim halinde olmak istediğiniz sevdiklerinizi davet edebilirsiniz. Aktivite paylaşımı hem aktif olmanızı hem de sevdiklerinizle bağlantıda kalmanızı sağlayarak moralinizi yüksek tutuyor.

Aktivite Yarışmaları

– 7 günlük bu yarışmada kazanan ve kaybedenin kim olduğu önemli değil. Kolay bir hedef belirleyip birbirinize yetişmeye çalışabilir veya yarışmada belli bir gün içinde en yüksek puanı kazanmak için uğraşabilirsiniz.

– Ortak hedefler haftanıza eğlenceli anlar katıyor ve bir veya birden fazla kişiyle iletişim halinde kalmanızı sağlayıp motivasyonunuzu artırıyor.

Duruş Anımsatıcısı

– Duruş anımsatıcısını kullanmanın şimdi tam sırası. Dışarı çıkmasanız bile evinizin içinde yürümek ve esnemek için bu özellikten yararlanabilirsiniz.

– 12 saat boyunca her saat birkaç dakika kalkıp hareket etmek bile gün içinde toplamda epey bir süre hareket etmeniz anlamına geliyor.

Ödüller

– iPhone’daki Aktivite uygulamasında bulunan Ödüller sekmesine göz atın ve henüz kazanmadığınız ödüllerin peşine düşün.

Farkındalık

– Nefes uygulaması gün içinde kendinizi birkaç dakika içinde kolayca yenilemenizi sağlıyor.

– Ayrıca App Store’da çok sayıda kılavuzlu meditasyon uygulaması seçenekleri de mevcut.

– Apple Podcasts’teki yeni podcast yayınlarını veya Apple Music’teki çalma listelerini dinlemek için de şimdi en uygun zaman.

Uygulamalar

– iPhone veya Apple Watch’taki App Store’da keşfe çıkmanın tam zamanı.

– Grup fitness derslerini seviyorsanız buna benzer deneyimler sunan birçok seçenek var.

– Ayrıca bu dönem, daha önce denemediğiniz aktiviteleri evinizin size özel ortamında denemek için de mükemmel bir fırsat!

App Store’da tavsiye edilen fitness uygulamaları

Antrenmanınızı Evde Yapın: App Store’da yayınlanan bu koleksiyonda “İnsanlarla bir arada yapılan etkinliklerden uzak kaldığımız bu günlerde bu uygulamalar ilk tercihiniz olabilir. Antrenörlerin yönlendirmesiyle minimum ekipman kullanarak yapabileceğiniz vücut ağırlığı egzersizleri ve antrenmanlar bulabilirsiniz. Harekete geçin! Şimdi hiçbir bahaneniz yok.” ifadesi kullanılıyor. Koleksiyonunun tamamını buradan keşfedin. Bazı uygulamalar aşağıda listeleniyor:

Wakeout! (Andres Canella) – Günün Uygulaması ve 2017’nin En İyileri: “Yataktan çıkmakta zorlanıyor musunuz? Ofiste kendinizi halsiz mi hissediyorsunuz? Fazla mı düşünüyorsunuz? Wakeout uygulamasının kısa ve enerji dolu antrenmanları ihtiyaç duyduğunuz kıvılcımı çakıyor.”

Nike Training Club (Nike, Inc) – App Store Editörün Seçimi: “Şekle girmek zor olabilir, bu yüzden hedeften şaşmamak için egzersizleri eğlenceli ve çekici hale getirmek kritik önem taşıyor. Nike fitness uygulaması Serena Williams gibi ünlü sporcuların eşlik ettiği özel görsel antrenmanlarla dolu. Bu uygulama hem evde hem de spor salonunda aynı derecede etkili. Nike Training Club’da her dersi ayrı ayrı alabilmenizin yanı sıra aylık hazırlanmış programları izleyip daha iyi sonuçlar da elde edebilirsiniz.”

Zova – App Store Editörün Seçimi: “Apple Design Award’a layık görülen bu uygulama, kısa ve yapılabilir egzersizleri her haftaya sığdırmaya odaklanıyor. Bunda da gayet başarılı. Özel hazırlanmış videolar sade ve kullanıcı dostu bir arayüzle sunuluyor. Bu etkileyici fitness antrenörü Apple TV’de fark yaratıyor. Siri Remote’tan yaratıcı bir şekilde yararlanan uygulama, antrenmanların sorunsuz geçmesini sağlıyor.”

Centr, by Chris Hemsworth – Hedefiniz, cinsiyetiniz veya fitness düzeyiniz ne olursa olsun bu uygulama, dünyanın en iyi antrenörlerini, şeflerini ve sağlık uzmanlarını avucunuzun içine taşıyarak amacınıza ulaşmanızı sağlıyor. Her şey hedefinize, fitness düzeyinize ve beslenme tercihlerinize göre ayarlanıyor. Bu uygulama sizin kişisel antrenörünüz, diyetisyeniniz, şefiniz ve zindelik koçunuz.

Jillian Michaels Fitness App – Ücretsiz 7 dakikalık antrenmanlarla ter atın veya ödüllü kişisel sağlık ve fitness uygulaması Jillian Michaels Fitness’a sınırız erişim ile vücudunuzu plajlara hazırlayın. En gelişmiş dinamik antrenman planlayıcısını içeren bu uygulama, Jillian Michaels Fitness Advanced Meal Planner System (AMP) ile de beslenme planları, kalori sayacı ve kilo verme programları sunuyor.

Playbook – created by trainers – Playbook; favori antrenörlerinizin, sosyal medya kanaat önderlerinin ve sporcuların gerçek zamanlı antrenmanlarını paylaştığı bir mobil pazar yeri. Her bir antrenörün/kanaat önderinin/sporcunun kendi kanalı bulunuyor. Böylece kendi antrenman programlarını size doğrudan gerçek zamanlı olarak ulaştırabiliyorlar. Kanalların yalnızca en son 10 antrenmanını görebiliyorsunuz. Yani her şey her zaman yeni, elbette bu da geride kalmamanız gerektiği anlamına geliyor.

Tone It Up: Workout & Fitness – İster evde ister spor salonunda egzersiz yapın veya bir antrenman rutinine yeni başlamış olun, Tone It Up tam aradığınız fitness uygulaması. Tone It Up en iyi kişisel antrenörler tarafından hazırlanan günlük antrenmanlar ve özel antrenman programlarıyla harika sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

Seven – 7 Minute Workout – Forma girmek hiç bu kadar kolay veya eğlenceli olmamıştı. Seven’daki antrenmanlar olabilecek en kısa sürede en büyük faydayı sağlamak için bilimsel çalışmalar baz alınarak hazırlandı. Seven, kişisel antrenman planlarıyla çalışmalarınızdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlıyor. Forma Girmek, Kilo Vermek veya Güçlenmek mi İstiyorsunuz? Hedefinizi ve fitness düzeyinizi girin gerisini Seven halletsin.

Fitplan: Gym & Home Workouts – Fitplan, birinci sınıf kişisel eğitimi çok düşük fiyatla sunuyor. Profesyonel sporcular Alex Rodriguez, Christian McCaffrey ve Ryan Lochte, ünlü antrenörler Melissa Alcantara, Corey Calliet ve Mike O’Hearn ve fitness liderleri Jen Selter, Michelle Lewin, Linn Löwes, Jeff Seid ve daha fazlasıyla bire bir çalışın.

Fitbod Gym & Home Workout Log – Fitbod ile güçlenin, kilo verin veya kas kütlenizi artırın! Spor salonunda veya oturma odanızda antrenmana başladığınızda, Fitbod’un yenilikçi antrenman algoritması fitness hedeflerinize ulaşmanız için size doğru setleri, tekrarları ve ağırlıkları gösterecek.

Herkes İçin Yoga: App Store’da yayınlanan bu koleksiyonda “İster kusursuz bir şekilde amuda kalkabiliyor olun ister ?vinyasa’ kelimesini daha önce hiç duymamış olun, ihtiyacınıza uygun bir yoga uygulaması mutlaka var. Tüm deneyim düzeylerine göre en sevdiğimiz uygulamalarının bazılarını bir araya getirdik.” deniliyor. Koleksiyonunun tamamını buradan keşfedin. Bazı uygulamalar da burada yer alıyor:

Meditopia – Her yaştan kullanıcıya günlük hayatın içinde karşılaşılan konularla ilgili 1000’den fazla derin meditasyon içeriği sunuyor. Şimdi endişe ve evde kalma ile ilgili konularda ücretsiz içerikler de mevcut.

Yoga Studio: Mind & Body – Günün Uygulaması ve App Store Editörün Seçimi: “Esnek bir tayt giyip stüdyoya endişeli bir şekilde adım atan herkesin bildiği gibi yogada farklı beceri düzeylerine göre sayısız duruş bulunuyor. Bunların bazıları gerçekten ürkütücü ve imkansız gibi görünüyor. Neyse ki Yoga Studio tüm bu yelpazeyi evinizin rahatlığında izleyebileceğiniz 65 adet ders videosuyla sunuyor. Başlangıç seviyesindekiler için genel dersler ve bebek bekleyenlere yönelik doğum öncesi dersleri bulunuyor. Zihin sağlığı için yoga dersleri, hip-hop’a uygun yoga dersleri ve sırt ağrısı için özel olarak tasarlanan yoga dersleri de videolar arasında yer alıyor. Hatta çalışırken mola verdiğinizde yapabileceğiniz hareketleri içeren bir Masa Serisi bile var.

Lotus – Günün Uygulaması ve Sevdiğimiz Uygulama: “Vücudunuzda yeni keşfettiğiniz farkındalığı kullanın ve Lotus uygulaması size özel bir çalışma programı hazırlasın. Tercih ettiğiniz stil, süre ve uzmanlık düzeyi gibi parametreleri girdiğinizde uygulama size uygun bir set belirleyecek.”

SWEAT: Kayla Itsines Fitness – App Store Editörün Seçimi: “Yogi Sjana Elise Earp, Sweat uygulamasında 12 haftalık vinyasa tarzı bir program sunuyor. Derse ve diğer video antrenmanlara erişmek için abone olun.”

Yoga & Meditation by Glo – Hem bedenen hem de zihnen kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olmak için tasarlanan Glo uygulaması online yoga, Pilates ve meditasyon derslerini içeriyor. Evde veya istediğiniz başka bir yerde dünyanın en iyi eğitmenleriyle birlikte çalışabilirsiniz. Her yaş, düzey ve ihtiyaca yönelik derslerle tamamen size özel bir çalışma programı oluşturmanıza yardımcı olacağız.

Asana Rebel: Get in Shape – Asana Rebel uygulamasında kilo vermekten güçlenmeye, yüksek tempolu antrenmanlardan meditasyona kadar her şey tüm hedeflerinizi yaşam tarzınıza uydurmak için hazırlandı.

Canlı Fitness Uygulamalarını Deneyin: App Store’da yayınlanan bu koleksiyonda “Evinizde geniş alan (ve sizi eleştirmeyen ev arkadaşlarınız) varsa bu egzersiz derslerine katılmak için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz demektir. Canlı antrenörlerle sizi her adımda, her esneme hareketinde ve her dönüşte motive edecek.” ifadesi yer alıyor. Koleksiyonunun tamamını buradan keşfedin.

Charge Running: Live Coaching – Charge’daki CANLI koşu derslerine kendi mahallenizin veya koşu bandınızın rahatlığındayken katılabilirsiniz. Her canlı koşu, dünyanın her yerinden koşucuları tek bir derste bir araya getiriyor. Burada koşu yapabilir, diğerleriyle konuşabilir ve Canlı Liderlik Sıralaması’nda birincilik için yarışabilirsiniz.

Yogaia: Yoga & Meditation – Yogaia uygulamasını indirin ve yoga, meditasyon, kardiyo antrenmanları ve güçlenme egzersizlerini evinizin rahatlığında uygulayın. Ünlü yoga öğretmenleri, farkındalık eğitmenleri ve kişisel antrenörlerden oluşan uluslararası ekibimizle sağlık hedeflerinize ulaşın.