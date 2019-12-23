Su tasarrufu önerileri ile uygulayabileceğiniz yöntemler sayesinde bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Evde su tasarrufu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor ve evde su tasarrufu önerileri nelerdir bilmek istiyorsanız detaylar haberimizde.

Evde su tasarrufu nasıl yapılır? Su tasarrufu önerileri nelerdir?

⦁ Muslukların su damlatması ortalama yılda 1 ton su harcamasına sebep oluyor. Bu nedenle damlatan muslukların tamiri veya değişimi yapılması gerekmektedir.

⦁ Meyve ve sebzeleri musluğun altında yıkamak yerine bir kap içerisinde yıkamak ortalama yılda 18 ton su tasarrufu etmenizi sağlayacaktır.

⦁ Bulaşıklar elde yıkandığında ortalama 80 ile 120 litre su kullanmış oluruz. Bulaşık makinesi ise 12 litreyle bütün bulaşıkları yıkamış oluyor.

⦁ Dişleri fırçalarken, fırçalama işlemi sırasında musluğu kapalı tutmak yılda ortalama 12 ton su tasarrufu sağlamamıza neden oluyor.

⦁ Sifon haznesinin içerisine içi dolu bir pet şişe yerleştirilirse yılda ortalama 2 ton su kazancı sağlanmış olur.

⦁ Çamaşır makinesinde yıkayacağınız çamaşırların makineyi doldurması çok önemli. Makine her çalışmada ortalama 176 litre su tüketmemize neden oluyor.

⦁ Duş sürelerini kısaltarak yılda 20 ton su tasarruf etmiş oluruz.

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