Tadına doyum olmayan tantuni tarifi ile kendinize nefis bir ziyafet verebilirsiniz. Eğer evde tantuni tarifi arıyor ya da evde tantuni nasıl yapılır merak ediyorsanız "Evde tantuni tarifi, evde tantuni nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Evde tantuni tarifi

Evde tantuni malzemeleri

300 gram dana antrikot

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet küçük boy domates

2 adet orta boy yeşil biber

2 yemek kaşığı pamuk yağı

Çeyrek çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı sumak

Çeyrek demet maydanoz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1,5 su bardağı su

1 adet beyaz ekmek ya da 2 adet lavaş

1 orta boy limon

Acı biber turşusu

Evde tantuni yapılışı

Antrikotunuzu yağlı kısımlarını temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Üzerini geçecek kadar soğuk suyla birlikte tencereye alın. Suyunu çekene kadar haşlayın. Wok tavanızı ocakta kızdırıp 2 yemek kaşığı yağı ve haşlanmış etleri tavaya alın. Kırmızı toz biberi ekleyin. Ara ara tavaya su ilave ederek etlerinizi iyice pişirin. Etler suyunu çekince çekirdeklerini temizlediğiniz yeşil biberleri tavaya ekleyin ve kavurmaya devam edin. Ekmekleri ya da lavaşları etlerin üzerine bastırarak yağını ve buharını çekmesini sağlayın. Ekmekleri bir kenara alın. Kabuklarını soyup küp küp doğradığınız domatesleri etlere ekleyin. Karıştırarak kısa bir süre daha pişirin. Domatesler de pişince tüm harcı ekmeklerin arasına yerleştirin ya da lavaşın üzerine koyup dürüm haline getirin. Tantuninizi sumaklı soğan salatasıyla ya da ince kıyılmış maydanozla ve acı biber turşusuyla servis edebilirsiniz.