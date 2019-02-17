Evde terapi yapıyor
2017'de vefat eden Etiler Şamdan'ın eski patronu Mehmet Tuna'nın eşi, psikolog Şehnaz Tuna hastaları için ilginç bir yöntem geliştirdi. İnternet üzerinden 'evde terapi' uygulaması başlattı
Bunun için Şehnaz Tuna'nın sitesine girip randevu formu dolduruluyor. Seanslar öğlen 12.00'de başlayıp gece yarısına kadar devam ediyor.
Şehnaz Tuna ''Hastalar sırlarını online anlatırken güvende mi?'' sorusuna da şu cevabı veriyor: ''Geleneksel psikoterapi uygulamalarının etik ilkelerine uyuyor, mahremiyete son derece önem veriyoruz.''
Şehnaz-Mehmet Tuna 17 yıllık evliliğin ardından 2014'te boşandı. Ama Şehnaz Tuna eşini son anına kadar yalnız bırakmadı.
Bu haberi de okudularŞehnaz Tuna ölen eşinin ardından konuştu: Her gece Mehmet'le yatıyorum
Bu haberi de okudularSeda Sayan'a 'katil' diyen Deniz Tuna'ya hapis cezası
POSTA