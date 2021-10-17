Tadına doyum olmayan tereyağı evde hazırlanabilir. Yemeklerinize lezzet katacak, kahvaltılarda tadına doyamayacağınız tereyağı, birkaç püf noktasıyla evde yapabilirsiniz. Peki, evde tereyağı nasıl yapılır? Tereyağı tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

TEREYAĞI TARİFİ

Tereyağı malzemeler

Süt kaymağı

Soğuk su

TEREYAĞI YAPILIŞI

Sütü güzelce süzüp, kaynatıyoruz. Bir gece buzdolabında bekletip, ertesi gün kaymağını topluyoruz ve buzlukta biriktiriyoruz. Yeteri kadar biriktiğinde buzluktan çıkarıp, bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Çözünen kaymağı, çırpabileceğimiz bir kaba alıyoruz (biraz sıçrama yapabiliyor o yüzden bunu engelleyebileceğiniz bir kap olmalı). Üzerine soğuk su koyuyoruz, kaymağın üzerine çıkması yeterli. Yüksek hızda, 5 dakika boyunca çırpıyoruz. Kaymak ve su ilk etapta krema gibi oluyor, daha sonra yağın toplandığını göreceksiniz. 5 dakika sonunda, en düşük devirde 3 dakika çırpıyoruz ve tereyağımız tamamen toplandı, sudan ayrıldı. Tereyağını kaşık yardımıyla içinde bulunduğu sudan süzüp, bir tabağa alıyoruz. Soğuk suyla yaklaşık 8 defa yıkıyoruz. Suyu alıyoruz ve kaşığın arkasıyla tereyağını eze eze yıkıyoruz temiz su çıkana kadar. Temiz bir kaba alıp, buzdolabına koyuyoruz.



