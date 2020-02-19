Uçurtma uçurma eğlenceli bir aktivite olduğu gibi evde uçurtma yapımı da oldukça eğlenceli bir aktivitedir. Eğer evde uçurtma nasıl yapılır merak ediyorsanız yada pratik uçurtma yapımı yöntemleri neler olduğunu merak ediyorsanız "evde uçurtma nasıl yapılır, pratik uçurtma yapımı" haberimize göz atın.

Evde uçurtma nasıl yapılır? Pratik uçurtma yapımı

Uçurtma malzemeleri

Büyük kağıt yada poşet (istediğiniz desende)

1/4 cm ahşap dübel

Demir testeresi ya da bıçak

Bant

Uçurtma ipi

Uçurtma yapılışı

Çubuğun ortasını yarıya kadar kesin. Çubuğun uç kısımlarını da boylamasına yarım cm kadar kesin. Çubukları orta yerinden iple birbirlerine bağlayın. Çubuğun başını iple sarın. Uçurtmaya vermek istediğiniz şekle göre çubukların bağlama yerlerini ona göre ayarlayın. Elinizdeki poşet yada kağıtla çubuklara verdiğiniz şekilden 1'er cm fazla kesin. Köşe noktalarını yapıştırıcıyla birleştirin. Kağıdın orta kısmını iğneyle delin. Ardından ip geçirerek bantla yapıştırın.