Evde uçurtma nasıl yapılır? Pratik uçurtma yapımı
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte havayı güzel bulan çocuklar uçurtmalarını alıp parklara, bahçelere çıkıyor ve hem eğlenceli aktivite de bulunuyor hemde güzel havanın tadını çıkartıyor. Evde istediğiniz model de pratik uçurtma yapmanız hem güzel bir aktivite olur hem de maliyet açısından size katkı sağlar. Eğer evde uçurtma nasıl yapılır merak ediyorsanız yada pratik uçurtma yapımı yöntemleri neler olduğunu merak ediyorsanız "evde uçurtma nasıl yapılır, pratik uçurtma yapımı" haberimize göz atın.
19 Şubat 2020, Çarşamba 13:58 Son Güncelleme:
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Uçurtma uçurma eğlenceli bir aktivite olduğu gibi evde uçurtma yapımı da oldukça eğlenceli bir aktivitedir. Eğer evde uçurtma nasıl yapılır merak ediyorsanız yada pratik uçurtma yapımı yöntemleri neler olduğunu merak ediyorsanız "evde uçurtma nasıl yapılır, pratik uçurtma yapımı" haberimize göz atın.
Evde uçurtma nasıl yapılır? Pratik uçurtma yapımı
- Büyük kağıt yada poşet (istediğiniz desende)
- 1/4 cm ahşap dübel
- Demir testeresi ya da bıçak
- Bant
- Uçurtma ipi
Çubuğun ortasını yarıya kadar kesin. Çubuğun uç kısımlarını da boylamasına yarım cm kadar kesin. Çubukları orta yerinden iple birbirlerine bağlayın. Çubuğun başını iple sarın. Uçurtmaya vermek istediğiniz şekle göre çubukların bağlama yerlerini ona göre ayarlayın. Elinizdeki poşet yada kağıtla çubuklara verdiğiniz şekilden 1'er cm fazla kesin. Köşe noktalarını yapıştırıcıyla birleştirin. Kağıdın orta kısmını iğneyle delin. Ardından ip geçirerek bantla yapıştırın.