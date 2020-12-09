Yemek Evde üzüm sirkesi nasıl yapılır? Evde sirke tarifi, yapılışı

Evde üzüm sirkesi nasıl yapılır? Evde sirke tarifi, yapılışı

Yemek

Evde üzüm sirkesi nasıl yapılır? Evde sirke tarifi, yapılışı

Her derde deva olan üzüm sirkesi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Birçok kişi evde üzüm sirkesi nasıl yapılır merak ediyor. Evde kolayca yapabileceğiniz üzüm sirkesi tarifi, ister temizlikte, ister gıdaları yıkarken ya da salatalarda rahatlıkla kullanılabilir. Üzüm sirkesi yapmak isteyenler için üzüm sirkesi tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları...

09 Aralık 2020, Çarşamba 11:52 Son Güncelleme:
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Kişisel bakımda bile kullanılan üzüm sirkesi, evde üzüm sirkesi tarifi ile rahatlıkla yapılabilir. Üzüm sirkesi yapmak isteyenler için üzüm sirkesi tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları...

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Üzüm sirkesi tarifi

Üzüm sirkesi malzemeleri

  • 1,5 kilogram üzüm (beyaz ya da kara fark etmez)
  • 2 yemek kaşığı organik bal
  • 1 çay bardağı nohut
  • 1 çay bardağı bulgur
  • 1 litre içme suyu
  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu
  • Büyük bir cam kavanoz

Üzüm sirkesi yapılışı

Sirke yapacağınız kavanozu iyice yıkayıp kurulayın ve sterilize edin. Üzümleri yıkayıp temizleyin ve kavanoza yerleştirin. Üzerine bal, bulgur ve nohudu da ilave edin. Son olarak temiz kireçsiz suyu ilave edip hepsini metal olmayan bir kaşıkla karıştırın. Kavanozun üzerine temiz bir çorap geçirin ya da bir tülbent bağlayıp paket lastiğiyle sıkıştırın. Ilık ve karanlık bir ortama yerleştirdiğiniz kavanozunuzu 2 günde bir çıkarıp metal olmayan bir kaşıkla karıştırın. Üzümler 20 gün civarı bir sürede dibe çökecektir. Bu aşamadan sonra sirkenize 20 gün hiç dokunmayın. Mayalanan sirkenin üzerinde oluşan sirke anasını tahta kaşıkla alıp ayrı bir kavanoza aktarın.

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