Evde uzun süre saklanabilen gıdalar

Çin’de ortaya çıkan ve kısa bir sürede Avrupa başta olmak üzere diğer tüm kıtalara hızla yayılan corona virüs salgını, ülkemizde de günlük hayatı derinden etkiliyor. Corona virüs salgını yarattığı sağlık sorunlarının yanı sıra beslenme ve besin ürünlerini temin etme alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Özellikle dışarıya daha az çıkma ya da çıkamama durumu, evlerde uzun süre saklanabilen gıdaların temin edilmesini beraberinde getiriyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, uzun süre bozulmayan gıdaları kamuoyuyla paylaştı.

Besin kaynağı kuru bakliyatlar

Acil durumlarda uzun süre dayanabilecek olan kuru bakliyatlar hem dayanıklılık hem de besin değeri bakımından listenin başında yer alıyor. Kuru fasulye, barbunya, nohut gibi gıdaların oluşturduğu kuru bakliyatlar, karbonhidrat ve protein bakımından zengin besleyici gıdalar olarak uzmanlar tarafından öneriliyor.

Doyurucu pirinç çeşitleri

Yıllar boyunca acil durumlarda en çok tercih edilen yiyeceklerin başında yer alan pirinç, az miktarda tüketildiğinde dahi doyurucu olan bir besin olarak biliniyor. Birçok çeşidi olan pirinç ailesinde özellikle bulgur besleyiciliği ve dayanıklılığı ile öne çıkıyor.

Besleyiciliğiyle ve uygun fiyatıyla makarna

Hemen hemen herkesin severek tükettiği ve ülkemizde de oldukça rağbet gören gıdalardan biri olan makarna, besin değerinin yüksek, kalorisinin az ve fiyatının uygun olmasıyla ön plana çıkıyor. Aynı zamanda, acil durumlarda uzun süre bozulmadan saklanabilmesi sebebiyle çok fazla tercih ediliyor. Makarnada A, B1, B2 vitaminleri ile demir, kalsiyum, fosfor, potasyum bulunuyor. Makarna ayrıca karbonhidrat bakımından zengin olmasıyla da dikkat çekiyor.

Her derde deva bal

Bal yıllar geçse dahi bozulmayan tek gıdadır. Dolayısıyla acil durumlarda stoklanması gereken gıdaların arasında bal da yerini alıyor. Yapısı gereği uzun süre tutulduğunda balda şekerlenme ve renk değiştirme gözlemlense de antibiyotik özelliğini, enerji vericiliğini ve tadını her daim koruyor.

Doğal asidik sirke

Sirke keskin yapısıyla bilinen doğal bir asidiktir. Yiyeceklere tat vermesinden ve bakterilere karşı etkili olmasından dolayı kullanılan sirke, uzun süre saklanabilecek gıdaların arasında yer alıyor. Güneş görmeyen yerde, nemsiz, kuru ortamda, cam şişe veya kavanozda muhafaza edildiği takdirde uzun süre tazeliğini koruyabiliyor.

Mercimek ve tarhana

Mercimek ve tarhana besin değeri yüksek olan gıdaların başında geliyor. Özellikle yeşil mercimek yemeği ve tarhana çorbası bireysel direnci güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Acil durumlarda stoklanması gereken bu gıdalar protein bakımından zengin olmalarıyla da dikkat çekiyor.

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