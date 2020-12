Evde yapılabilecek en güzel aktiviteler

BİR TIKLA ALIŞVERİŞ KEYFİNİ YAŞAYIN

Alışveriş, bazı bireyler için iyi hissettiren bir aktivite ancak; pandemi döneminde mağaza mağaza gezip alışveriş yapmak sağlığımız için son derece tehlikeli. Dönem artık e-ticaret dönemi; siz de giysi, market ve tüm diğer ihtiyaçlarınızı evinizden çıkmadan halledebilirsiniz. Alışverişe ayıracağınız zamanı da uzun zamandır ötelediğiniz yarım kalmış işlerinize ayırarak zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz.

PSİKOLOJİK SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Aceleci davranmayın, her andan keyif almayı öğrenin. Günlük rutin işlerle uğraşmaya devam edin, çalışma düzeninizi yeni şartlara göre ayarlayın. Kendinizi bırakmayın ve kişisel bakımınıza dikkat edin. Düzenli uyumaya, yatış ve kalkış saatlerinize özen gösterin. Eski düzendeki hobilerinizi mutlaka devam ettirin. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi ve egzersizi hayatınızdan eksik etmeyin.

TELEVİZYON KARŞISINDA FAZLA VAKİT GEÇİRMEYİN

Çoğu kişi zamanının büyük bölümünü televizyonun karşısında geçiriyor. Ama televizyon karşısında uzun zaman geçirmenin birçok sakıncası da var. Her şeyden önce uzmanlar, çok televizyon izlemenin belli bir süre sonra beyni uyuşturduğunu ve zeka gelişimine engel olduğunu vurguluyor. Şiddet içerikli yayınlar da psikolojik rahatsızlıklar yaratıyor. Özellikle evde kaldığımız bu dönemde seviyeli, eğitici, öğretici ve neşeli programlar dışında televizyondan olabildiğince uzak durun.

DÜNYADAKİ ETKİNLİKLERİ ONLİNE TAKİP EDİN

Uzun süre film, dizi izlemek ya da hiçbir şey yapmamak canınızı sıkabilir. Böyle zamanlarda belgesellere veya online eğitim platformlarına yönelmeniz en doğru seçim olur. ResearchGate veya Academia.edu MasterClass, Udemy, Google Dijital Atölye, MIT Open Courseware ve Coursera’da moda, pazarlama, oyunculuk gibi daha birçok meslek dalı ile ilgili dersler alabilirsiniz.

DIŞ DÜNYAYLA SANAL BAĞLANTI KURUN

Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları, sadece haber almak için değil dış dünyayla bağlantı kurmak, Logitech Vid ya da Skype üzerinden arkadaşlarınızla sohbet etmek için de kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınızı görebilmek, sanal da olsa size iyi gelecek. Konuşmalarınızı olabildiğince görüntülü yapmaya çalışın.

DOĞAL GÜZELLİK ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANIN

Doğal kozmetik ürünleri kullanmak istiyorsanız, kendi kozmetiğinizi, evde kendiniz üretebilirsiniz. Mutfağınızdaki temel malzemelerle elde edebileceğiniz bakım ürünleri, krem ve maskeleri hazırlarken ilk dikkat etmeniz gereken nokta malzeme seçimi. Çünkü iyi malzemeler iyi sonuçlar verir. Kaliteli, doğal ve katkısız malzemelerle harikalar yaratabilirsiniz.

FOTOĞRAF ALBÜMÜ YAPIN

Fotoğraf çeken telefonlar icat olunca, karta basılıp albüm yapılan fotoğraflar tarih olmaya başladı. Ama hepimizin evindeki kutularda ve zarflarda düzenlenmeyi bekleyen yüzlerce fotoğraf olduğu da bir gerçek. Bu tozlanmış fotoğrafları bir albümde toplarken hem eğlenin hem de zamanda harika bir yolculuğa çıkın.

ÇİÇEK VE MEVSİMLİK SEBZE YETİŞTİRİN

Büyük şehirler başta olmak üzere, beton bloklar arasında yaşayan birçok insan yeşile hasret. Yeşilin huzur verici güzelliğini yaşayabilmek için doğaya kaçamıyorsak doğayı evimize getirebiliriz. Balkonlarımızı, teraslarımızı, bunlara sahip değilsek de pencere pervazlarını bitki yetiştirmek için kullanabiliriz. Dört mevsim boyunca tarım ilaçları, hormon ve kimyasal gübre kullanmadan kendi emeğimizle çeşitli sebze, meyveleri yetiştirip sonra da gönül rahatlığıyla tüketebiliriz. Dostlarımıza ikram etmeyi de unutmayalım.

FITNESS VE MEDİTASYON YAPIN

Online fitness ya da pilates derslerini takip ederek bedeni hareket ettirmek ve kendimizi zinde tutmak hayli önemli. Üstelik spor, sadece bedeninize değil zihninize de iyi gelecek. Meditasyon da spor kadar önemli. Mutlaka bir saat yapmanız da gerekmiyor; bazen sadece 10 dakikalık bir meditasyon seansı bile kendinizi iyi hissetmenize yetebilir. Daily Yoga, Yoga Studio, Pocket Yoga, Simple Yoga, Minute Yoha, Down Dog ve Yoga Monkey, Blogilates, The Fitnes Marshall, HASfit, Leslie Sansone, Walk at Home, Tone It Up, Popsugar Fitness ve BeFit’i cep telefonlarınıza indirebilir ya da YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

SİNEMA VE KARAOKE GECELERİ DÜZENLEYİN

Ailece eğlenceli zaman geçirmek artık daha da önemli. Zihninizi boşaltmak istiyorsanız sinema ya da karaoke gecesi düzenlemek her zaman iyi bir fikirdir. Patlatın mısırınızı, ışıkları kapatın ve telefonlarınızı bir kenara koyun, iyi bir film izleyerek eğlenceli bir gece geçirin. Ya da listeleyin en sevdiğiniz şarkıları, alın elinize mikrofonu, ailece birbirinize şarkılar söyleyin. Eğlence garanti!

PODCAST TRENDİNE KATILIN

Amerika’da ve Avrupa’da 18 yıldır kullanılan Podcast, Türkiye’de yeni yeni popüler olmaya başladı. Amatör radyo ve televizyon programlarına abone olarak, istediğiniz yerde internet erişimi olmaksızın dinlenebilen Podcast uygulamasını telefonunuza indirmeniz yeterli. Evde bir şeylerle oyalanırken arka planda bilgilendirici Podcast’ler dinlemek harika olmaz mı? Eğlence amaçlı kullanımı dışında eğitim ve iş amaçlı kullanımı da yaygınlaşan Podcast furyasına katılın.

UFAK BİR NOT: Podcast ve müzik konusunda en popüler servis, Spotify. Spotify, sevimli dostlarımızı da unutmadı. Insanları evde yokken yalnız kalan köpekler için sakinleştirici müzikler ve hikayeler içeren Podcast’ler de Spotify’da var.

DÜNYANIN EN İYİ MÜZELERİNİ GEZİN

Google Arts and Culture, dünyanın dört bir yanındaki ünlü müzelerin sanal turlarını ve çevrimiçi sergilerini size ulaştırıyor. Dünya çapında 500’den fazla müze ve galeriyi sanal ortamda gezmeniz mümkün. Ayrıca online konserlerle gününüzü keyifli hale getirip, erişime açık olan kütüphane ve dergiler ile keyifli vakit geçirebilirsiniz. Tüm arşivlerine ücretsiz erişim sunan Tübitak’ın ‘Bilim Çocuk’ ve ‘Meraklı Minik’ sayılarını çocuğunuzla birlikte inceleyebilirsiniz.

YEMEK YAPMA YETENEĞİNİZİ GELİŞTİRİN

Yemek yapma alışkanlığınız yoksa şimdi bunu geliştirmenin tam zamanı. Daha önce denemeye korktuğunuz yemekleri ya da tatlıları yapmak için daha iyi bir zaman olabilir mi? Üstelik yemeği siz yaptığınız için malzemelerin hijyeni ve besin faktörleri konusunda tereddüt yaşamayacaksınız.

YouTube’da yayın yapan Rosanna Pansino, Nerdy Nummies, SortedFood, Epic Meal Time, Cupcake Jemma, Bart’s Fish Tales, Jamie Oliver ve Munchies gibi kanallardan dünya mutfağının en leziz yemeklerini yapmayı öğrenebilirsiniz.

YETENEK KEŞFİNE ÇIKIN

Çoğumuz gizli kalmış bir yeteneğimizin olup olmadığını merak ederiz. Eğer fark etmediğiniz, gizli kalmış bir yeteneğiniz varsa, evde olduğunuz şu günlerde ortaya çıkarmanın da tam zamanı. William Shakespeare’in en ünlü eserlerinden birkaçını İngiltere’deki veba salgını sırasında, karantina günlerinde yazdığı biliniyor.

İşe karantina sürecine dair hislerinizi yazarak başlayabilirsiniz. Ya da YouTube’dan dans dersleri alabilir, bir müzik aleti çalmayı deneyebilir, resim yapmaya başlayabilirsiniz. Belki de yeteneğiniz, ortaya çıkmak için tam da bu günleri beklemiştir. Neden olmasın!