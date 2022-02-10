Ev yapımı yumuşatıcı
Zararlı olduğunu bildiğimiz halde çamaşırları yıkarken güzel kokmaları için yumuşatıcı kullanmaktan bir türlü vazgeçemeyenlerin hayran kalacağı kokulu ev yapımı sirkeli yumuşatıcı, hem sağlıklı hem de kokusuyla büyülüyor. Peki, evde yumuşatıcı nasıl yapılır? Kokulu ev yapımı sirkeli yumuşatıcı yapılışı...
10 Şubat 2022, Perşembe 14:36 Son Güncelleme:
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Çamaşırlarınızı hem misler gibi kokutacak hem de tertemiz yapacak ev yapımı sirkeli yumuşatıcı tarifi, hazır aldıklarınıza oranla hem daha sağlıklı hem de daha az maliyetli olacak.
EV YAPIMI SİRKELİ YUMUŞATICI MALZEMELER
- 1 şişe beyaz sirke
- Taze nane yaprakları büyük bir avuç
- Bir büyük şişe
EV YAPIMI SİRKELİ YUMUŞATICI YAPILIŞI
- Nane yapraklarını kabınızın içine yerleştirin ve sirkeyi üstüne dökün.
- Şişenin kapağı kapatın ve 24 saat boyunca demlenmesini bekleyin.
- Daha sonra, nane yapraklarını sirkeden çıkarın ya da onları süzmek için bir elek kullanın.
- Daha sonra nane kokulu sirkenizi tercih ettiğiniz saklama kabına dökün.
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