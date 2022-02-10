Ev yapımı yumuşatıcı

Çamaşırlarınızı hem misler gibi kokutacak hem de tertemiz yapacak ev yapımı sirkeli yumuşatıcı tarifi, hazır aldıklarınıza oranla hem daha sağlıklı hem de daha az maliyetli olacak.

EV YAPIMI SİRKELİ YUMUŞATICI MALZEMELER

1 şişe beyaz sirke

Taze nane yaprakları büyük bir avuç

Bir büyük şişe

EV YAPIMI SİRKELİ YUMUŞATICI YAPILIŞI

Nane yapraklarını kabınızın içine yerleştirin ve sirkeyi üstüne dökün.

Şişenin kapağı kapatın ve 24 saat boyunca demlenmesini bekleyin.

Daha sonra, nane yapraklarını sirkeden çıkarın ya da onları süzmek için bir elek kullanın.

Daha sonra nane kokulu sirkenizi tercih ettiğiniz saklama kabına dökün.



