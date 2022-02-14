Hazır kimyasal malzemeler içeren ürünler almak yerine evde kendi duş jelinizi yapmak hem daha faydalı hem de daha bütçe dostu olacaktır. Peki, evde zeytinyağlı duş jeli nasıl yapılır? Kullanımını çok seveceğiniz evde zeytinyağlı duş jeli yapılışı...

ZEYTİNYAĞI DUŞ JELİ NASIL YAPILIR?

Bal

Bal harika cilt faydaları ile bilinir ve cildinizi nemlendirir. Ayrıca cilt enfeksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olan antibakteriyel özelliklere de sahiptir. Kullanacağınız balın organik olmasına özen gösterin.

2. Zeytinyağı

Cildinizi beslemek için organik sızma zeytinyağı kullanmalısınız.

3. Sıvı kastil sabun

Bu, son ürüne temizleme etkinliği eklemek için gereklidir.

4. Uçucu yağlar

Seçebileceğiniz birçok uçucu yağ çeşidi var. Antibakteriyel etki için biberiye veya nane yağı kullanabilir veya sakinleştirici etki için lavanta yağını deneyebilirsiniz. Uçucu yağ eklemek duş jeline hoş bir aroma katar.

HAZIRLANIŞI

Önce zeytinyağını seçtiğiniz uçucu yağ ile karıştırın. Ardından diğer malzemeleri de ekleyerek iyice karışmalarını sağlayın. Karışımı bir cam kavanoza dökün ve üzerine bir kapak yerleştirin. Isı ve güneş ışığından uzak tutun.

ALTERNATİF YÖNTEM

Bu yöntem tamamen doğal bir vücut yıkama isteyenler için daha iyidir. Bu yöntemde sabun tabanına gerek yoktur. Bir duş jeli yerine vücut ovma olarak daha fazla işe yarar ve hazırlanması daha kolaydır.

Zeytinyağı

Şeker

Seçtiğiniz uçucu yağ (lavanta veya biberiye)

Limon suyu

YAPILIŞI

Zeytinyağı ve uçucu yağı karıştırın. 2 yemek kaşığı şeker ekleyin ve şekerin erimesi için karıştırın. Ardından az miktarda limon suyu koyun ve tekrar karıştırın.

Karışımı life koyun ve vücudunuzun her yerine uygulayın. Şeker granülleri ölü deri hücrelerini yok edecektir. Zeytinyağı cildi beslerken, limon suyu vücudunuzdaki fazla yağın gitmesine yardımcı olacaktır.



