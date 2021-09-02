Türkiye Evde zorla tutuluyordu! Genç kadın kurtulmak için camdan atladı

Evde zorla tutuluyordu! Genç kadın kurtulmak için camdan atladı

Türkiye

Evde zorla tutuluyordu! Genç kadın kurtulmak için camdan atladı

Antalya'da zorla tutulduğunu iddia ettiği evin penceresinden atlayan kadın yaralandı. Görgü tanıklarından Yılmaz Aktaş, "Pencereye çıkan kadın, alıkonulduğunu, işkence yapıldığını söyledi. Önce aşağıya pasaport attı. Kendisini daha önce burada görmemiştik. Demir kapılar nedeniyle çıkamadığını belirtti. Polisi aradık ama o sırada atladı. Arabaya çarpması onu yavaşlattı." dedi.

02 Eylül 2021, Perşembe 23:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın yaklaşık 10 metre yükseklikteki 1'inci kat penceresine çıkan Ş.N.E. (19) evde zorla tutulduğunu söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ş.N.E, polis ekipleri geldiği sırada pencereden atladı. Kadın önce park halindeki otomobilin üzerine, ardından beton zemine düştü.

Yaralanan Ş.N.E, "Beni kaçırdılar. Zorla tutuyorlardı. Kimliğimi aldılar. Ailemle tehdit ediyorlar. Bodrum katına kilitlemekle tehdit ediyorlar. Beni kurtarın." dedi.

Yaralı kadın, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıklarından Yılmaz Aktaş, "Pencereye çıkan kadın, alıkonulduğunu, işkence yapıldığını söyledi. Önce aşağıya pasaport attı. Kendisini daha önce burada görmemiştik. Demir kapılar nedeniyle çıkamadığını belirtti. Polisi aradık ama o sırada atladı. Arabaya çarpması onu yavaşlattı." dedi.

AA

İlgili Haberler
60 kişilik ekip onun için seferber olmuştu! Sevindiren haber geldiÇok sayıda il için kritik uyarı! Kuvvetli yağış etkili olacak


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Türk mutfağı dünyaya açılıyor
Şirin Sever
Rauf Tamer
Ciddi olamaz
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Bu fotoğrafları ne zaman Türkiye’de görebileceğiz?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Taliban ve 30 Ağustos
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bütün veliler birleşin
Murat Çelik
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika orman yangını açıklaması: 9 ildeki tüm yangınlar söndürüldü