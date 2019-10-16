Evdeki eşyalara tam koruma

Gülten UĞURLU

Türkiye’de 22 milyon civarında konut bulunuyor. Bunlardan yalnızca 4 milyonu sigortalı. Bu sayı her geçen yıl artmakla birlikte, henüz yeterli seviyede değil. Evlerimiz kendimizi en güvende hissettiğimiz alanların başında geliyor ancak aslında her gün su basmasından cam kırılmasına, hırsızlıktan depreme kadar onlarca tehlikeyle karşı karşıya. Oysa konut sigortası yaptırarak ev ve eşyaları hatta evin içinde yaşayanlar ve sorumluluklarını da güvence altına almanız mümkün.

Neleri kapsıyor?

Konut sigortası ile yangın, sel, su basması, yakıt sızması, hırsızlık gibi ilk etapta akla gelen olumsuz durumların yanı sıra alternatif ikamet ve taşınma masrafları, enkaz kaldırma masrafları ve hatta kara, hava, deniz taşıtları çarpması gibi çok geniş kapsamlı teminatlar sunuluyor. Sigorta yaptırmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken ise bu ana teminatların kapsamı ve ek teminatlar için sağlanan limit.

Prim neye göre belirlenir?

Konut sigortası primi Konut sigortası primi; konutun yaşı, konumu, kat sayısı, konutun bulunduğu kat, binanın yapı tarzı, brüt metrekaresi, kullanım şekli (sürekli veya yazlık), yapının bulunduğu il ve ilçeye bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Konut sigortası fiyatları, sigorta şirketi ve sigorta poliçesine göre de değişebiliyor. Poliçeye dahil edilen tüm ek teminatlar, poliçenin fiyatını yükseltiyor.

Teminat altına alınan kıymetler

Bina,

● Ev eşyası,

● Değerli eşya (antika eşyalar, pahalı tablo ve değerli halı),

● Misafir eşyası,

● Nakit para ve kıymetli evrak.

İndirim sağlanıyor

Evin birtakım özelliklerine göre konut sigortası indirimli olarak yaptırılabilir. Örneğin alarm sistemi, fiyat açısından avantaj sağlıyor. Konut sigortası yaptırırken enflasyondan korunma avantajından yararlanmak ise ekonomik durumun stabil olmadığı zamanlarda dahi güvenceyi sağlayabilmek adına etkili bir adım. Eğer uzun süre aynı sigorta şirketinden ev sigortası yapıyorsanız, yine ödemelerde indirim olabilir. DASK poliçesinin de olması primi düşürür.

9 taksit imkanı

Poliçe kapsamına göre her konut için fiyat hesaplaması farklı. Ama örneğin Mapfre Sigorta, İstanbul Kadıköy’deki 100 metrekarelik 150.000 TL bina bedeli olan bir eve ortalama 217.16 TL’lik bir poliçe bedeli öngörürken, Ankara Çankaya’daki 100 metrekarelik yine 150.000 TL bina bedeli olan bir eve ortalama 126.29 TL’lik bir poliçe bedeli öngörüyor. Vade farkı almadan 9 taksit imkanı da sunuyor.

Kiracı da yaptırabilir

Konut sigortası zorunlu değil. Ancak yaptırmak güvence sağlar. Konut sigortası yaptıran mal sahibi tüm teminatlardan faydalanabilir ve poliçe kapsamı buna göre belirlenir. Ev sigortası yaptırmak için illaki ev sahibi olmanız da gerekmez. Kiracı olunması halinde de sadece eşya teminatı alınarak, eşyalar güvence altına alınabilir.

Boya-badana yapılır halınız yıkanır

Sigorta şirketlerinin ek poliçe kapsamında hayatı kolaylaştıran ilginç hizmetleri de var. Bunlardan bazıları şöyle:

✘ Su ve sıhhi tesisat tamiri,

✘ Elektrik tesisatı ve arızalarının tamiri,

✘ Petek temizliği,

✘ Kombi ve klima bakım hizmeti,

✘ Boya-badana hizmeti,

✘ Halı yıkama ve indirimli kuru temizleme hizmeti,

✘ Avize ve beyaz eşya montajı,

✘ Çilingir ve anahtar işleri,

✘ Konutta kalanların kurtarılması,

✘ Dış cephe camlarının değişimi,

✘ Hasar ve hırsızlık sonucu konut oturulamaz hale geldiğinde ‘otel hizmeti’,

✘ Konutun güvenliği sağlanıncaya kadar ‘güvenlik şirketi’ hizmeti,

✘ Acil sağlık hizmeti,

✘ Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi,

✘ Hastanede yatma durumunda yardım,

✘ Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu ile bilgi ve organizasyon servisi.

DASK'tan farkı

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), deprem ve depreme bağlı riskler için ödeme yaparken, konut sigortası ise daha geniş kapsamda teminat sunar ve deprem, hırsızlık, yangın, yer kayması, dahili su, sel su baskını, fırtına, dolu, kar ağırlığı, kara ve hava araçları çarpması ve komşuluk mali mesuliyet gibi çok çeşitli teminatları da sağlar.