Evdeki eşyaları kullanıyorum (Oyun)

MALZEMELER

Renkli kartonlar, bant ve evdeki

çeşitli nesneler / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla evdeki çeşitli nesneleri kullanarak bir oyun oynamak ister misiniz? O zaman hadi başlayalım! İlk olarak çocuğunuzla birlikte renkli kartonları aralarına boşluk bırakacak şekilde düz bir zemine bantlayınız. Sonrasında çocuğunuzdan kartonların renklerinde ev içerisinde eşyalar bulmasını isteyiniz. Bulduğu eşyaları, renklerinin eşleştiği kartonlar üzerine bırakmasını isteyiniz. Bakalım şu zamana kadar evde pek de dikkatini çekmeyen nesneler bu oyunla dikkatini çekecek mi?