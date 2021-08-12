Evdeki eşyaları kullanıyorum (Oyun)
Bu etkinlikteki meyvelerle renklerini eşleştirebilmek hem çocuğunuzun renkleri pekiştirmesini sağlar hem de dikkat ve konsantrasyon becerilerini destekler.
12 Ağustos 2021, Perşembe 12:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Renkli kartonlar, bant ve evdeki
çeşitli nesneler / Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Çocuğunuzla evdeki çeşitli nesneleri kullanarak bir oyun oynamak ister misiniz? O zaman hadi başlayalım! İlk olarak çocuğunuzla birlikte renkli kartonları aralarına boşluk bırakacak şekilde düz bir zemine bantlayınız. Sonrasında çocuğunuzdan kartonların renklerinde ev içerisinde eşyalar bulmasını isteyiniz. Bulduğu eşyaları, renklerinin eşleştiği kartonlar üzerine bırakmasını isteyiniz. Bakalım şu zamana kadar evde pek de dikkatini çekmeyen nesneler bu oyunla dikkatini çekecek mi?
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