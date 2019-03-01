Evdeki her şeyi kırdı, sonra ateşe verdi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde M.G. isim adam evini ateşe verdi

01 Mart 2019, Cuma 21:36
A A
Evdeki her şeyi kırdı, sonra ateşe verdi

Şanlıurfa Selahaddin Eyyübi Mahallesi’nde M.G isimli adam bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi. 

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürülürken, M.G isimli şahıs ise ekiplere zor anlar yaşattı. 

EVDEKİ HER ŞEYİ SOPAYLA KIRDI

Evdeki tüm malzemeleri sopa ile kırarak ardından ateşe verip eline bıçak alan şahıs, güçlükle gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve sakinleştirilen M.G. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.