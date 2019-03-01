Evdeki her şeyi kırdı, sonra ateşe verdi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde M.G. isim adam evini ateşe verdi
Şanlıurfa Selahaddin Eyyübi Mahallesi’nde M.G isimli adam bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürülürken, M.G isimli şahıs ise ekiplere zor anlar yaşattı.
EVDEKİ HER ŞEYİ SOPAYLA KIRDI
Evdeki tüm malzemeleri sopa ile kırarak ardından ateşe verip eline bıçak alan şahıs, güçlükle gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan ve sakinleştirilen M.G. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.