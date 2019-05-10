Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre; İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasına göre Volkan Hicret (23) İzmir Emniyet Müdürlüğü Yunuslar Motorize Tim Amirliği’nde görevli polis memuru olarak görev yapıyordu. 1.5 yıllık memur olan Hicret 8 Ocak akşamı, görevi bittikten sonra, ticaretle uğraşan arkadaşı Talha K. (25) ile buluştu. İkili, sabah 04.30’a kadar değişik yerlerde yemek yedi; alkol aldı. İki arkadaş saat 06:15 gibi, K.’ya ait otomobille Alsancak yönüne gitti.

İLK GERİLİM SOKAKTA YAŞANDI

İkilinin geçtikleri sokakta, müşteri bekleyen trans kadınlar “Buse” takma isimli B. B. (25) ile “Ateş” takma isimli H. A. (43) bulunuyordu. Hicret, kullandığı otomobili durdurdu ve kaldırımda bekleyenlerden B. B. ile konuşmaya başladı. Hicret, B.’den, otomobile binmelerini istedi, B. ise “Önce parada anlaşalım” dedi. Kısa süren gerginlik sonrası Hicret otomobili hareket ettirdi ve oradan uzaklaştı. B. bu esnada hareket halindeki otomobile tekme attı.

EVDE İKİ KİŞİ DAHA VARDI

Dakikalar sonra Hicret’in kullandığı otomobil yine aynı yere geldi. Bu kez aralarındaki konuşma kısa sürdü. Polis memuru Hicret ile B. B. arka koltuğa oturdu. Talha K. aracı kullanırken H. A. ise ön koltuğa oturdu. İçinde 4 kişinin olduğu otomobil, 8 sokak ötede bulunan ve trans kadınların yaşadığı Buse Apartmanının önünde durdu. Saat 06.34 gibi bu kişiler, B.’nin evine giriş yaptı. Odalardan birine Hicret ile B., diğerine Talha K. ile H. A. geçti. Evin salon kısmında ise iki trans kadın oturuyordu.

‘ÜCRETİ PEŞİN ALALIM’ TARTIŞMASI

Bir kaç dakika sonra Hicret ile B.’nin olduğu odada sesler yükselmeye başladı. İkili arasındaki tartışma “ücrete” ilişkindi. B., ücreti peşin alacağını söylerken, Hicret, parayı peşin vermeyeceğini söyledi. Bağrışma sonrası diğer odadakiler de yanlarına geldi. Ortalık sakinleşince herkes odasına döndü. Dakikalar sonra ikili arasındaki tartışma yeniden alevlendi. Seslerin yükselmesi ile birlikte iki el silah sesi duyuldu. Hicret, beylik silahıyla B.’ye iki el ateş etti.

YARALI HALDE SALONA KAÇTI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan B. salona koştu. Hicret de B.’nin hemen arkasından salona geldi. B., kurşunlardan korunmak için salonda bulunan “Nil” takma isimli Y. A.’nın (26) arkasında saklanmaya çalıştı. Hicret, B.’ye doğru 2-3 el daha ateş etti. Kurşunlardan ikisi A.’nın sol koluna isabet etti.

ARKADAŞI DA YARALANDI

Evdeki herkesi salonda toplayan Hicret, trans kadınlardan, yanlarındaki paraları çıkarmalarını istedi. Y. A. cüzdanındaki 90 lirayı, H. A. 100 lirayı, “Yağmur” takma isimli M. H. K. (20) ise 700 lirayı çıkararak Hicret’e doğru attı. Hicret, kendisi ile birlikte eve gelen ve seken kurşunlardan yaralanan arkadaşı Talha K.’nın dışarı çıkmasını istedi. Hicret daha sonra, H. A. ile M. H. K.’nın da evden çıkmalarına izin verdi.

VURMAMASI İÇİN YALVARDILAR

Evin salonunda Hicret ile birlikte, B. B. ve Y. A. kaldı. B. ve A. kendilerini vurmaması için Hicret’e yalvardı. Hicret, B.’ye yönelerek “Şimdi niye yüksek sesle konuşmuyorsun. Erkekleniyordun; ne oldu. Şimdi seni öldüreyim mi” dedi. Hicret, bu sözlerinin hemen ardından B.’nin başına doğru 2 ikiel ateş etti. İki kurşun da B.’ye isabet etti. B., kanlar içinde olduğu yere yığıldı.

CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI

Hicret bu kez Y. A.’ya yöneldi. “Seni de öldüreyim mi” diyen Hicret’e, A. “Ben Buse adına senden özür dilerim” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Silahını doğrultan Hicret, A.’dan giysilerini çıkartmasını istedi. A., Hicret’e yalvarsa da sonuç değişmedi. Hicret, yaralı halde giysilerini çıkaran A.’yı cinsel ilişkiye zorladı. Bir kaç dakika sonra A.’ya tokat atarak salondan çıkaran Hicret salonunun kapısını kapattı.

İDDİANAMEDE BÖYLE ANLATILDI

Bu esnada B.’nin cansız bedeni ise kanepenin üstünde duruyordu. Başına aldığı kurşunların yanı sıra sırtına aldığı kurşunlar nedeni ile B.’nin kırmızı renkli bluzunda kan sızıyordu. Bir süre kanepeye oturan Hicret, eline aldığı cüzdan ve paraları yere doğru fırlattı. Kameraya o anda yansıyanlar savcılık iddianamesinde şu şekilde anlatıldı: “Maktulle (B. B.) yalnız kalan şüphelinin maktule tekme yumruk atarak önce darp ettiği, sonra da maktulü kanepenin önüne yüzükoyun yatırıp, maktulün taytını indirerek anal yoldan organ sokmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmaya çalışmak suretiyle maktule karşı tahkir edici fiillerde bulunduğu...” Evden kaçan kişilerin haber vermesi üzerine polis ekipleri, dehşetin yaşandığı daireye girdi Hicret kelepçelenerek gözaltına alındı. Hicret, 10 Ocak günü tutuklanarak cezaevine konuldu.

BANA HAKARET ETTİ

Volkan Hicret, tutuklama talebi ile sevk edildiği mahkemede şu savunmayı yaptı: “Bilerek ve isteyerek söz konusu olayı gerçekleştirmedim. Olay anında biraz alkollüydüm. Alkolün etkisiyle boşluğa sıktığımı düşünerek ateş ettim. Caydırıcı olsun oradan çıkabileyim diye bu şekilde davrandım.” Hicret savunmasında, B. B.’nin kendisine ve mesleğine küfrettiğini öne sürerek “Benimle beraber olmak istediğini söyledi. Ben beraber olmak istemediğimi söyledim. Bana bu sırada hakaret etti. Montumun iç cebinde silah vardı. Bana sen o silahı sıkamazsın; o cesaret sende yok gibi sözler söyledi. Salona geçmeleri için 3 el ateş ettim. Duvara doğru ateş ettim. İkinci ateş ettiğimde diğer şahsın kafasında vurulduğunu gördüm” dedi.

DURUŞMA HAZİRAN’DA YAPILACAK

İddianamede, müebbet hapis artı 41 yıl hapsi talep edilen Hicret’e yönelik suçlamalar ise şöyle: ‘Olası kastla silahla yaralama’, ‘Kasten öldürme’, ‘Konutta silahla yağma’, ‘Kişinin hatırasına hakaret’ ve ‘Nitelikli cinsel saldırı’. Yargılamayı yapacak olan İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 21 Haziran’a gün verdi. Bu arada, Hicret hakkında meslekten çıkartma kararı verildiği öğrenildi.

İLK SÖZÜ: KELEPÇELE ABİ BENİ

Saat 07.02’de eve ilk giren polis memuru M. G. oldu. G. salona girdiğinde polis memuru Hicret kanepenin başında oturuyordu. M. G. ilk olarak, Hicret’in yanında duran silahı aldı. Polis memuru G.’den sonra salona giren ikinci kişi ise İ. U. isimli polis oldu. U., Hicret’i gördüğünde tanıdı. U. Hicret’e, “Ne oldu sen mi vurdun” dedi. Hicret’in yanıtı “Kelepçele abi beni” oldu. U., ifadesinde Hicret’in şok halinde olduğunu ve alkollü olduğunu belirtti.