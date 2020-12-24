Evde karıncaları öldürmeden nasıl yok edebiliriz?

Genel olarak karıncalar doğal bir ortamda yaşarlar. Evde kalmanın tek bir nedeni var, yiyecek aramak. Nitekim kışın sonunda yiyecek aramaya giderler. Bu böcekler esas olarak şeker ve evsel atıklardan etkilenir, bu da mutfaktaki, çöp kutularındaki ve kiler etrafındaki varlıklarını açıklar.

Siyah karıncalar eve en sık girenlerdir. Gerçekten de, sokmazlar ve herhangi bir özel hastalığı bulaştırmazlar. Ancak kraliçe yuvası evin içindeyse, bu böcekler tüm evi (mutfak, tezgah, tavan, teras vb.) hızla istila edebilir. Gerekirse onları kovmak veya yok etmek acil hale gelir.

Evin karıncalar tarafından işgal edilmesini önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey var:

Mutfak yüzeylerini, dolapları ve karanlık köşeleri temizlemek için ağartıcıya batırılmış bir sünger kullanın

Yiyecekleri karıncaların ve diğer böcek türlerinin (buzdolabı, hava geçirmez kutular, vb.),

Erişemeyeceği yerlerde tutun,

Çatlakları, pencere pervazlarını ve kapı çerçevelerini tıkayarak evin su geçirmez olduğundan emin olun,

Olukları uygun ürünlerle temizleyin,

Sürükleyerek çürümüş odun ve yakacak odun bırakmayın,

Özellikle su içeriyorsa lavaboda kirli bulaşıkları bırakmayın,

Her kullanışınızda bölmeyi sıkıca kapatın,

Yerleştirin vakum tüm köşe ve evin yarıklarda,

Mutfakta, banyoda, dolaplarda, tuvaletlerde ve karanlık köşelerde buharlı temizleyici kullanın.

Karıncalardan korunmanın yolları

Böcek ilaçlarının yanı sıra, karıncaları öldürmeden kurtulmak için başka yaygın ürünler ve maddeler vardır:

Limonun asitliği karıncaları korkutur. Bu narenciye meyvesini kullanmak için evin giriş noktalarının yakınına birkaç dilim yerleştirin.

Karıncalar özellikle tebeşiri sevmez. İkincisini kovucu olarak kullanmak için, kazınması ve ardından elde edilen tozu karıncaların uğrak yerlerine yayması gerekir.

Karıncalar lavanta kokusuna dayanamaz. Tüm odalara bu bitkinin uçucu yağı püskürtülürse evi terk edecekler.

Tarçın kokusu mükemmel bir karınca kovucudur. Bunlara karşı kullanmak için stratejik yerlere birkaç çubuk yerleştirin.

Karıncalardan Kurtulmanın Doğal Yolları Nelerdir?

Beyaz sirke (saf veya suyla seyreltilmiş) karıncaların geçiş noktalarına püskürtüldüğünde, ikincisi artık geri dönme riskini almayacaktır.

Bu doğal ürünle karıncaları avlamak için şunları yapmalısınız:

Karıştırın pişirme soda ile biraz sıvı çamaşır deterjanı ile bir macun yapın;

Bu macunu karıncaların giriş noktalarının önüne yayın.

Esansiyel yağ nane hoş bir aroma ve taze bir üründür. Karıncaları evden uzak tutar. Fesleğen yaprağı güçlü olması kokusu kolayca sökülmüş karıncalara. Stratejik noktalara birkaç sayfa koymak yeterlidir. Mısır unu veya yulaf toksik bir ürün değildir. Çocuklar veya evcil hayvanlar için herhangi bir tehlike oluşturmaz. Karıncalara karşı kullanmak için yollarına serpin.

İster evde ister bahçede, karıncalar hızla istilacı hale gelebilir. Bir koloniye yerleşmeleri durumunda, hasarı önlemek için bu böcekleri kontrol etmek gerekir. Karınca tuzakları, doğal solüsyonlar ve hatta böcek öldürücüler kullanılarak bir istilayı durdurmak için çeşitli çözümler uygulanabilir.

Karınca istilasından kurtulurken nelere dikkat etmek gerekir?

Evde karınca yuvasının yuvasını bulmak bazen zordur. Bazen bir profesyoneli aramanız gerekir. Aslında yuva duvarların içinde, bahçede, parke tahtalarının altında olabilir. Duvar çatlaklarının içindeki karıncalardan kurtulmak için yukarıda belirtilen yöntemler etkilidir.

Toksik ve tehlikeli insektisitlerin kullanımının yalnızca son çare olarak yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca son derece dikkatli kullanılmalı ve çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yere yerleştirilmelidir.







