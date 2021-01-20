Evdeki kuş ölünce karı koca felç geçirdi, kızları da bayıldı

Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde ailenin babası Z.E.'nin evlerinde besledikleri kuşlarının ölümü üzerine üzüntüden yığılarak felç geçirmesiyle başladı.

Eşini gören kadın da felç geçirdi

Baba Z.E.'nin rahatsızlanarak felç geçirmesinin ardından anne N.E. de eşinin durumunu görünce o da rahatsızlanarak felç geçirdi.

Kızları bayıldı

Alt kattaki ailesini yanına gelen kızları I. E. ise annesi ve babasını yerde görünce şoka girerek bayıldı. Peş peşe felç geçirenleri yerde yığılı şekilde gören komşularının doğalgaz zehirlenmesi sanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ancak olay yerinde yapılan araştırmada doğalgaz kaçağı olmadığı öğrenildi.HASTANEYE SEVK EDİLDİLERÇok sayıda polis ve 112 acil servisinin yanı sıra Başkentgaz yetkilileri de olay yerine geldi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra felç geçiren aile teker teker hastaneye sevk edildi.

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