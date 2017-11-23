Evdeki makyaj malzemeleriyle krem allık yapımı

Sevdiğiniz renkte ruj

1 tatlı kaşığı nemlendirici yüz kremi

Çay, kahve karıştırırken kullanılan tahta çubuk

Nude makyaj için isteğe bağlı: 1/4 çay kaşığı açık renk likit fondöten

Evdeki çeşitlimalzemelerinizi bir araya getirerek kendi allığınızı yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik kendi allığınızı kendiniz yaparak hem sizi ay sonunda zora sokan masraftan kurtulacaksınız hem de cildiniz için en uygun tonu yakalayabilirsiniz. İşteyapımı için ihtiyacınız olan her şey...Ruju tahta çubuk yardımıyla cam bir kaba alın. Üzerinei ilave edip iyice karıştırın. Eğer elde ettiğiniz renk sizin için fazla koyu ise kremi miktarını arttırın. Eğer ev yapımı allığınız çok açık geldiyse nemlendirici krem miktarını arttırın.Eğeryapmayı tercih ediyorsanız, allığınıza bir miktarekleyebilirsiniz.doğal bir görünüm sağlamaktır. Bu nedenle nude makyajı tamamlayacak bir allık için ruj miktarını biraz azaltıp fondöteni bir miktar artırabilirsiniz.Karışım henüz cam tabaktayken yüzünüzde deneyin. Eğer elde ettiğiniz allığın renginden memnunsanız, bu karışımı küçük bir cam kap ya da ruj kabınızın içinde saklayabilirsiniz.