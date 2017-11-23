Evdeki makyaj malzemeleriyle krem allık yapımı
Kozmetik ürünlerine servet harcayanlardansanız bu haber sizi çok mutlu edecek! İşte evde kendi allığınızı yapmanın sırrı
Evdeki çeşitli makyaj malzemelerinizi bir araya getirerek kendi allığınızı yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik kendi allığınızı kendiniz yaparak hem sizi ay sonunda zora sokan masraftan kurtulacaksınız hem de cildiniz için en uygun tonu yakalayabilirsiniz. İşte krem allık yapımı için ihtiyacınız olan her şey...
Malzemeler:
Yapılışı:
Ruju tahta çubuk yardımıyla cam bir kaba alın. Üzerine kremi ilave edip iyice karıştırın. Eğer elde ettiğiniz renk sizin için fazla koyu ise kremi miktarını arttırın. Eğer ev yapımı allığınız çok açık geldiyse nemlendirici krem miktarını arttırın.
Doğal makyaj (Nude makyaj) yapmayı tercih ediyorsanız:
Eğer nude makyaj yapmayı tercih ediyorsanız, allığınıza bir miktar likit fondöten ekleyebilirsiniz. Nude makyaj doğal bir görünüm sağlamaktır. Bu nedenle nude makyajı tamamlayacak bir allık için ruj miktarını biraz azaltıp fondöteni bir miktar artırabilirsiniz.
Karışım henüz cam tabaktayken yüzünüzde deneyin. Eğer elde ettiğiniz allığın renginden memnunsanız, bu karışımı küçük bir cam kap ya da ruj kabınızın içinde saklayabilirsiniz.
Malzemeler:
- Sevdiğiniz renkte ruj
- 1 tatlı kaşığı nemlendirici yüz kremi
- Çay, kahve karıştırırken kullanılan tahta çubuk
- Nude makyaj için isteğe bağlı: 1/4 çay kaşığı açık renk likit fondöten
Yapılışı:
Ruju tahta çubuk yardımıyla cam bir kaba alın. Üzerine kremi ilave edip iyice karıştırın. Eğer elde ettiğiniz renk sizin için fazla koyu ise kremi miktarını arttırın. Eğer ev yapımı allığınız çok açık geldiyse nemlendirici krem miktarını arttırın.
Doğal makyaj (Nude makyaj) yapmayı tercih ediyorsanız:
Eğer nude makyaj yapmayı tercih ediyorsanız, allığınıza bir miktar likit fondöten ekleyebilirsiniz. Nude makyaj doğal bir görünüm sağlamaktır. Bu nedenle nude makyajı tamamlayacak bir allık için ruj miktarını biraz azaltıp fondöteni bir miktar artırabilirsiniz.
Karışım henüz cam tabaktayken yüzünüzde deneyin. Eğer elde ettiğiniz allığın renginden memnunsanız, bu karışımı küçük bir cam kap ya da ruj kabınızın içinde saklayabilirsiniz.