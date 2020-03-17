Evden ‘Amorti’ çıkar mı?

Türk insanının altından sonra en çok yatırım yaptığı araçlardan biri de konut. Yani ev sadece bir ihtiyaç değil aynı zamanda bir yatırım aracı. Oturma amacıyla değil de kiraya verme amacıyla ev alıyorsanız, ‘amortisman’ yani geri dönüş süresini de mutlaka hesaplayın. Türkiye genelinde konut yatırımı 17 yılda geri dönüyor, İstanbul’da bu süre 22 yıl. Bu süreler, yatırımcılar tarafından yüksek bulunuyor. Doğru yatırım yaparak bu süreyi azaltabilirsiniz. İşte yolları...

Kira geliri etkili

Amortisman süresi, gayrimenkul için yapılan yatırımın gayrimenkulden sağlanan kira geliri ile kaç yılda karşılandığını ifade ediyor. Amortisman süresi, yatırım bedelinin yıllık kira gelirine bölünmesiyle hesaplanıyor. Amortisman süresini etkileyen unsurların başında konut fiyatları ve aynı dönemdeki kira değerleri geliyor. Satış fiyatları artarken kira değerleri sabit kalıyorsa amortisman süresi uzuyor.

Düşer mi artar mı?

Amortisman süresi hesaplanırken yatırımın yapıldığı dönemdeki kira gelirinin ne olacağına ve yatırım bedeline bakılır. Amortisman süreleri kentten kente, ilçeden ilçeye hatta mahalleden mahalleye değişiklik gösterir. Köprü, otoyol, metro gibi ulaşım projeleri hem kira hem de satış değerini etkileyeceğinden amortisman süresini düşürebilir. Ayrıca bölgedeki arztalep durumu, mevcut ve gelecek stok gibi dinamikler de bu süreyi değiştirir. Çok fazla konut stokunun olduğu bölgelerde kiralar da düşeceğinden amortisman süresi uzayabilir.

Daire tipi farkı

Amortisman süresini sahip olduğunuz konutun büyüklüğü bile değiştirebilir. Endeksa’nın verilerine göre, birim kiranın en yüksek ve geri dönüş süresinin en kısa olduğu konut tipinin 1+1 olduğu görülüyor. 2019 sonunda Türkiye genelinde 1+1 konutların ortalama geri dönüş süresi 16 yıl oldu. 2+1 konutlarda 18 yıl, 3+1 ve 4+1 konutlarda 20 yıl amortisman süreleri bulunuyor.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi 36 yıllık geri dönüş süresiyle en uzun amortisman süresine sahip.

Amortisman sürelerinde il bazında 13 yılla Ağrı ve Kars en kısa geri dönüş süresiyle liste başı.

Neden geriledi?

Endeksa.com’un güncel verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı 288.960 TL, ortalama kira 1.280 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 17 yıl. Konut yatırımının geri dönüş süresinin son 4 yıldaki değişimi incelendiğinde Mayıs 2019’dan beri bir düşüş olduğu görülüyor. Geri dönüş süresinin düşmesinin temel sebebi konut satış fiyatlarındaki düşüş. Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 10 düşüş göstermişken, kiralar yüzde 7 azaldı.







