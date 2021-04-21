Evden çalışma kronik ağrıları tetikledi!

Ağrı, ortaya çıkma sürecine göre ikiye ayrılır. Ani başlangıçlıysa ‘akut ağrı’ olarak adlandırılır. Akut ağrı genellikle bir yaralanma, bir sakatlığa bağlı ortaya çıkan tedavisi daha kolay olan sorunlardan dolayı çıkar. Sakatlık gibi bir durumdan çıkmışsa sakatlanma iyileştikten sonra ağrının kaybolması beklenir.









Kronik ağrılar, çoğunlukla altta yatan kronik bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkar. Genel olarak tedavisi altta yatan soruna bağlı olarak uygulanır. 3 aydan daha fazla süren ve sık tekrarlayan ağrılar kronik ağrı olarak nitelendirilir. Kronik ağrı her zaman bir hasardan kaynaklanmayabilir. Bir diğer deyişle sinir hücreleri hasarlı bölge olmayıp ağrı sinyalleri gönderebilir. Böyle durumlarda ise total yaklaşım çok önemlidir.





Kronik ağrı, tıbbi tanım olarak ağrı reseptörleri tarafından algılanan ve nörokimyasal yani sinirsel olarak üst merkezlere taşınan ve burada yorumlanan biyopsikososyal bir durumdur. Ağrı aslında sanıldığının aksine zararlı değil yararlı bir uyarı sistemidir. Çünkü vücudumuzun daha fazla zarar görmesini bizi uyararak engellemeye çalışır.





Kronik ağrı nasıl tedavi edilir?





Sakatlıktan veya fiziksel bir travmadan kaynaklı oluşan ağrılara fizyoterapi tedavileri ve istirahat genellikle yeterli olur. Ama kronik ağrıların tedavisine bakış açısı biraz daha farklıdır. Kronik ağrılara ilk tedavi yaklaşımı ilaçlardır. İlaç kullanımının yanına destek tedavisi olarak psikolojik ve fizyoterapi tedavileri de eklenebilir. Eğer ağrı bu tedavilerle düzelmiyorsa son seçenek cerrahidir. Cerrahi işlemlerle ağrı ortadan kaldırılmaya çalışılır.





İlaç tedavisinde en sık kullanılan ilaç analjezikler yani ağrı kesici olup en yanlış kullanılan ilaçlar da bunlardır. Analjezik yani ağrı kesici ilaçlar seçilirken farmakolojik etkisi, ağrının şiddeti, hastanın psikolojik durumu göz ününe alınmalıdır.





Kronik ağrıda genel tedavinin fizyolojik kısmına bakarsak üç kısımda ele alınır. Uyarıcı yöntemlerle genel ağrı yolağının baskılanması sağlanır. Kanser ağrılarında özellikle kullanılan vücudun belli bölümlerine direkt ve kontrollü bir biçimde ağrı kesici ilaçların verilmesidir. Ağrı duyusunun alındığı ilk periferik uçtan merkeze kadar giden yolağın belli noktalarına lezyonlar yaratılarak ağrının kesilmesi olan 'destruktif yöntemler'idir.

İlaçlar, fizyoterapi, psikolojik tedaviler, uyarıcı tedaviler işe yaramıyorsa ağrının tedavisinde cerrahi müdahaleye gidilmelidir.





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