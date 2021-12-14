Türkiye Evden çıktı bir daha geri gelmedi! Ailesi gelecek iyi haberi bekliyor

Evden çıktı bir daha geri gelmedi! Ailesi gelecek iyi haberi bekliyor

Türkiye

Evden çıktı bir daha geri gelmedi! Ailesi gelecek iyi haberi bekliyor

Antalya’nın Serik ilçesinde eşi ve oğlu portakal toplamaya gittiği sırada evden çıkan 6 çocuk annesinden 34 saattir haber alınamıyor.

14 Aralık 2021, Salı 18:18 Son Güncelleme:
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Serik ilçesi Kökez Mahallesinde yaşayan 6 çocuk annesi Fatma Tosun (56), dün sabah eşi ve oğlu portakal toplamak için araziye gittiği sırada evden çıktı. Ailesi, kaybolan Tosun için emniyete giderek kayıp ilanı verdi.

Aile en son, dün saat 23.00 sıralarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene olduğunu öğrendikleri Tosun’un hayatından endişe duyduklarını söyledi.

ANTALYA (İHA)

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