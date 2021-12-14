Serik ilçesi Kökez Mahallesinde yaşayan 6 çocuk annesi Fatma Tosun (56), dün sabah eşi ve oğlu portakal toplamak için araziye gittiği sırada evden çıktı. Ailesi, kaybolan Tosun için emniyete giderek kayıp ilanı verdi.

Aile en son, dün saat 23.00 sıralarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene olduğunu öğrendikleri Tosun’un hayatından endişe duyduklarını söyledi.

ANTALYA (İHA)

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