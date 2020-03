Evden eğitim nasıl yapılacak? EBA’ya nasıl girilir?

Bakan Selçuk, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan'da uygulanacak ikinci ara tatilin 16-20 Mart'ta uygulanması, 23-27 Mart'ta da uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmesi yönündeki karara ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

Koronavirüs nedeniyle bütün okulların 2 hafta süreyle tatil edilmesiyle uzaktan eğitim yöntemi de gündeme geldi. Ebeveynler de, evden eğitim nasıl olacak?, Eba’ya nasıl girilir? sorularını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim ile ilgili süreci hafta içi simülasyonlarla anlatacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız." dedi.

Evden eğitim nasıl yapılacak?

Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre, mevcut kanalların dışında tamamen eğitime ayrılmış, birkaç televizyon kanalı üzerinden eğitimler verilecek. Uzaktan eğitimde bütün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sabahçı ve öğlenci olmak üzere belirli zaman dilimleri ayrıldı. Hangi sınıf seviyesinde, hangi öğrencilerin, hangi dersleri, nasıl takip edebilecekleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Bakan Selçuk bu süreçle ile ilgili olarak, “İçeriklerin çok önemli bir kısmı hazır. Bir kısmı da hazırlanmaya devam ediyor. 23 Mart günü de bunun başlangıcını da yapacağız.” dedi.

Bunun yanında Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sadece televizyon kanallarını yeterli bulmadıklarını, eğitim bilişim ağı denilen bir internet altyapısının olduğunu, bütün derslerin içeriklerinin, binlerce video, animasyonun, on binlerce sorunun burada mevcut olduğunu aktararak, özellikle akademik destek yazılımlarıyla 11 ve 12. sınıflar için üniversiteye hazırlanmak konusunda inanılmaz bir içerikleri olduğunu söyledi.

Öğrenciler, öğrenmek istediği her konuyu video kütüphanesine bakarak öğrenme imkanı da var. Yani tüm ders içeriklerinin yer aldığı bir video kütüphanesi oluşturuldu. Türkiye'nin her yerinde, her öğrencinin erişimine açıldı.

İnternet ücreti de Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, hizmet veren kuruluşlarla anlaşılarak 3 GB'lık bir ücretsiz internet erişimi de sağlandı. Soru sormak isteyenlere 7/24 hizmet veren 444 0 632 nolu telefon hattı da devreye girdi. Uzmanlar velilerin merak ettikleri soruları bu hat üzerinden cevaplayacak.

EBA’ya nasıl girilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA uzaktan eğitim sistemi www.eba.gov.tr adresinden hizmet veriyor. EBA sistemine öğretmen, öğrenci ve veli olarak giriş yapılabiliyor. EBA platformunda, uygulamalar, destek materyalleri, videolar, ders anlatımları, etkinlikler ve kitaplar da yer alıyor.

EBA şifresi nasıl oluştururum?

İki farklı şekilde şifre oluşturabililirsin.

a) “EBA Hesabı Oluştur” butonu ile:

Bir defaya mahsus olmak üzere “EBA Hesabı Oluştur” butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifreni belirleyebilirsin. Bunun için:

“EBA Hesabı Oluştur” butonuna tıkla.

e-Okul bilgilerini girip “Giriş” butonuna bas.

EBA hesabın için yeni şifreni belirle. Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve “Şifre Oluştur” butonuna tıkla.

Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni gir.

Güvenlik kodunu girip ve “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.

b) Veline ya da Öğretmenlerinden Birine Başvurarak Şifre Oluşturma:

EBA Giriş ekranında Öğrenci -> EBA yolunu izle. EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin.

EBA Giriş ekranında TC Kimlik Numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

Güvenlik kodunu gir ve “Gönder” butonuna tıkla.

Bir aktivasyon yöntemi seç:

"Veli Bilgileriyle Aktivasyon"u seçersen açılan ekranda velinin TC Kimlik Numarasını ve ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

"e-Postayla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı e-posta hesabına gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

"Cep Telefonuyla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı cep telefonu numarana gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için "Yeni Şifreni Belirle" ve “Kaydet”e tıkla.

Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girmelisin.

Güvenlik kodunu girip “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.