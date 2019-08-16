Evden gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Acıbadem Mahallesi, Şam Fıstığı Sokak’ta yer alan dört katlı binanın üçüncü katından ağır kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

EKİPLER ÇÜRÜMÜŞ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Adrese gelen ekiplerin kapıyı çilingir yardımıyla açması sonucu ekipler, bir süredir kendisinden haber alınamayan Teoman Beysan’ın (69) çürümüş cansız bedeniyle karşılaştı.

TAKVİM YAPRAĞINDAKİ İPUCU...

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Beysan’ın uzun zaman önce yaşamını yitirdiği belirlenirken dairenin her tarafında olan takvim yaprakları Beysan’ın ne zaman yaşamını yitirdiğine yönelik ipucu verdi.

En son 12 Nisan tarihindeki takvim yaprağını koparıldığı görülürken, Beysan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra netleşecek.

6 YIL ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞ

Olay yerine gelen savcı dairede incelemeler yaparken çevredeki vatandaşlar Beysan’ın 6 yıl önce annesini kaybettiği ve yalnız yaşadığını söyledi. Beysan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken daire polis ekiplerince mühürlenerek giriş çıkışa kapatıldı.

İHA