Türkiye Evden gelen kötü kokular korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Evden gelen kötü kokular korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Türkiye

Evden gelen kötü kokular korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Bilecik'te yakınlarının kendisinden bir süredir haber alamadığı 53 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

14 Şubat 2022, Pazartesi 20:42 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde 6 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden Bayram Tarran'dan (53) bir süredir haber alamayan yakınları eve geldiler.

Evden gelen koku üzerine durumdan şüphelenen şahsın yakınları durumu yetkililere bildirdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren sağlık ve polis ekipleri, Bayram Tarran'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Tarran'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİLECİK (İHA)

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