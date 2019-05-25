Evden hırsızlık yapan abla kardeş yakalandı

17 Mayıs günü Derince Çenedağ Mahallesi'ndeki bir eve, kapısını zorlayarak açtıktan sonra giren 3 kadın, 2 çeyrek altın ve 2 bin 500 TL çaldı. Hırsızlık olayının ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadınların kullandıkları aracın plakasını belirledi.

Yapılan araştırmalar sonunda kadınların Yalova'ya gittikleri tespit edildi.

Polis, abla kardeş oldukları belirlenen G.B.(29) ve S.Ö.'yü(26) yakalayarak, gözaltına aldı. G.B.'nin 'evden hırsızlık' suçundan 12, S.Ö.'nün de aynı suçtan 25 sabıka kaydı olduğu belirlendi.

Abla kardeş adliyeye sevk edilirken, polis kaçan üçüncü kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

3 kadının binaya giriş ve çıkış anları ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA