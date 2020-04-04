Evden katılabileceğiniz online dersler

Aynı zamanda yoga ve heykel dersleriyle de ilgilenen Selenarte'den Instagram üzerinden canlı yayınla ders alabilirsiniz.





Yoga

Yaşamını İngiltere'de sürdüren Zeynep Aksoy, Youtube üzerinen düzenli yayınlarla takipçilerine yoga ve meditasyon dersi veriyor. Youtube kanalında biraz kaybolarak meditasyonu en azından anksiyeteyi azaltmak için öğrenmek mümkün.

Dans

Modellik ve dans kariyerine devam eden Buğra Büyükşimşek, karantinadaki takipçileri için adeta eğlenceli dersler cenneti. Müzikal ve burlesque danslar başta olmak üzere, kendi egzersiz derslerini de canlı yayınla takipçileriyle paylaşıyor. Program takvimine profilinde ulaşmak mümkün.





Youtube'ta yıllardır takipçileri için ünlü ve amatör sanatçıların performanslarını yorumlayan Emre Yücelen, harika bir şan hocası. Her seviye için çektiği özel ders videolarını Youtube kanalında bulmak mümkün.





Doğum haritası

stroloji öğrenmiş ama harita okumakta zorluk yaşayan kişiler için düzenlenen ve eğitmenliğini AstroArt Astroloji Okulu eğitmenlerinden Mustafa Konur’un yapacağı Harita Okuma Atölyesi, online eğitim sistemiyle gerçekleştirilecek. Öğrenciler, kaçırdıkları ya da tekrarlamak istedikleri dersleri diledikleri zaman izleme fırsatına sahip olacaklar.

Caz gitar





Satranç

Türkiye Satranç Federesyanu, okullar kapanınca evde kalan çocukların vakitlerini verimli değerlendirmeleri için uğraşıyor. Dersler, yaş aralıklarına göre ve seviyeye göre yürütülüyor.





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