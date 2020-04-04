Evden katılabileceğiniz online dersler
Corona virüs salgını nedeniyle evde bir süre daha vakit geçireceğiz gibi duruyor. Herkesin çabası, "Bu krizi nasıl fırsata çeviririm?" yönünde. Eğer siz de harıl harıl evinizin konforunda katılabileceğiniz online dersler arıyorsanız, aşağıya bir göz atın.
04 Nisan 2020, Cumartesi 10:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Resim
Aynı zamanda yoga ve heykel dersleriyle de ilgilenen Selenarte'den Instagram üzerinden canlı yayınla ders alabilirsiniz.
https://www.instagram.com/p/B9ZBYM9gNWn/
Yoga
Yaşamını İngiltere'de sürdüren Zeynep Aksoy, Youtube üzerinen düzenli yayınlarla takipçilerine yoga ve meditasyon dersi veriyor. Youtube kanalında biraz kaybolarak meditasyonu en azından anksiyeteyi azaltmak için öğrenmek mümkün.
Dans
Modellik ve dans kariyerine devam eden Buğra Büyükşimşek, karantinadaki takipçileri için adeta eğlenceli dersler cenneti. Müzikal ve burlesque danslar başta olmak üzere, kendi egzersiz derslerini de canlı yayınla takipçileriyle paylaşıyor. Program takvimine profilinde ulaşmak mümkün.
https://www.instagram.com/p/B-XKWbyAWU9/
Şan
Youtube'ta yıllardır takipçileri için ünlü ve amatör sanatçıların performanslarını yorumlayan Emre Yücelen, harika bir şan hocası. Her seviye için çektiği özel ders videolarını Youtube kanalında bulmak mümkün.
Doğum haritası
stroloji öğrenmiş ama harita okumakta zorluk yaşayan kişiler için düzenlenen ve eğitmenliğini AstroArt Astroloji Okulu eğitmenlerinden Mustafa Konur’un yapacağı Harita Okuma Atölyesi, online eğitim sistemiyle gerçekleştirilecek. Öğrenciler, kaçırdıkları ya da tekrarlamak istedikleri dersleri diledikleri zaman izleme fırsatına sahip olacaklar.
https://www.instagram.com/p/B-gpkOvHYEA/
Caz gitar
Satranç
Türkiye Satranç Federesyanu, okullar kapanınca evde kalan çocukların vakitlerini verimli değerlendirmeleri için uğraşıyor. Dersler, yaş aralıklarına göre ve seviyeye göre yürütülüyor.
https://www.instagram.com/p/B-eALUgnmUq/