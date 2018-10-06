Eve alkollü gelen kardeşini bıçakladı, yarasına tampon yaptı

Eve alkollü gelen kardeşini bıçakladı, yarasına tampon yaptı Konya’nın Ereğli ilçesinde eve alkollü gelen Kadir Öz (50), ağabeyi Mustafa Öz (52) tarafından çıkan tartışmada karnından bıçaklandı. Öz'ün havluyla tampon yaptığı Kadir Öz, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.