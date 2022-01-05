Türkiye Eve alkollü gelen kocasını öldürdü

Eve alkollü gelen kocasını öldürdü

Türkiye

Eve alkollü gelen kocasını öldürdü

Konya’da 3 çocuk annesi Fatma Koç (52), eve alkollü gelen eşi Mustafa Koç’u (48) çıkan tartışması sonucu 2 çocuğunun gözü önünde göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

05 Ocak 2022, Çarşamba 00:07 Son Güncelleme:
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Olay, saat 20.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Mustafa Koç, iddiaya göre eve alkollü gelince çocuk bakıcılığı yapan eşi Fatma Koç tepki gösterdi. Çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçakla evdeki 2 çocuğunun gözü önünde eşi Mustafa Koç’u göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Koç, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Koç’un cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatma Koç da polis tarafından gözaltına alındı.

Komşuları, Fatma Koç’un eşi tarafından sürekli şiddete uğradığını öne sürdü. Çiftin olay anında evde bulunan 1’i kız 2 çocuğu ise ablasının evine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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