Türkiye Eve ceza gelmesi ile ortaya çıktı! İstanbul'da vale mağdurları...

Eve ceza gelmesi ile ortaya çıktı! İstanbul'da vale mağdurları...

Türkiye

Eve ceza gelmesi ile ortaya çıktı! İstanbul'da vale mağdurları...

Son günlerde İstanbul'da birçok kişi vale mağduru olmaktan şikayetçi. Aracı çizilenler, ceza ödeyenler, kavga edenler bitmiyor. Son mağdur da CNN TÜRK muhabiri Meltem Bozbeyoğlu. Otomobilini valeye verdi. Bakın sonra başına neler geldi?

11 Aralık 2021, Cumartesi 11:21 Son Güncelleme:
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İstanbul'da vale çilesi bitmek bilmiyor. Güvenle teslim ettiğiniz araçlar ya zarar görüyor ya da hiç beklemediğiniz bir anda evinize bir ceza makbuzu geliyor.

Bu kez mağduriyeti CNN TÜRK muhabiri Meltem Bozbeyoğlu yaşadı. Bozbeyoğlu: "28 Kasım günü aracımla birlikte, Rumeli Hisarı'na geldim ve aracımı da valeye verdim. Ancak her şeyin iyi gittiğini sanarken, daha sonra resmen şoku yaşadım. Tam 2 hafta sonra evime bir trafik cezası makbuzu geldi. Makbuzda valeler 28 Kasım günü aracımı park yapılmaz levhasının olduğu noktaya park etmişler. Ceza bedeli de 144 lira." dedi.



TRAFİK CEZASINA İTİRAZ EDİLEMİYOR

Peki böyle bir problemle karşılaşıldığı an ne yapmak gerekiyor? Uzmanlar ise konuya şu sözlerle açıklık getiriyor: "Yönetmeliğe göre vale hizmeti veren şirketin size bir fiş verme zorunluluğu var. Siz bu fişi gösterdiğiniz zaman, orada olduğunuzu ve aracınızı teslim ettiğinizi ispatlayabiliyorsunuz. Verilen ceza kanuna uygun olduğu için yasak park nedeniyle trafik cezasına itiraz edilemiyor. Siz bu trafik cezasına itiraz edemediğiniz için, sizi zarara sokan vale hizmetinden bu zararınızı talep edebiliyorsunuz."


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