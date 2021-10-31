Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Kullanılan enerjiye yılda ödenen para 60 milyar doları buluyor. Son dönemde artan doğalgaz ve petrol fiyatlarının bu maliyetleri yukarı çekeceği öngörülüyor. Türkiye’de enerjinin en fazla tüketildiği alanların başında ise konutlar geliyor. Bir başka deyişle ithal edilen enerjinin 22.5 milyar dolarlık kısmı konutlarda tüketiliyor.

8 MİLYON BİNADA YOK

Kışın doğalgaz, yazın ise elektrik... Binada ısı yalıtımı yoksa, enerjinin yaklaşık yarısı israf oluyor. Yapılan araştırmalara göre; halen 10 milyona yakın olan bina stoğunun yüzde 80’e yakın bir bölümünde ısı yalıtımı bulunmuyor. Oysa etkin ve yaygın ısı yalıtımı ile konut ve hizmetler tarafında tüketilen enerjinin en az yüzde 30 ila 40’ını tasarruf etmek mümkün.

İŞÇİLİK VE MALZEME

Hane başı ortalama yıllık doğalgaz tüketimi 950-1000 metreküp civarında. Bu yaklaşık 2 bin-2 bin 300 lira anlamına geliyor. Türkiye’de ortalama kat yüksekliği dikkate alındığında, dış cephe yalıtımıyla ısıtma ve soğutma amaçlı harcanan enerjide yarı yarıya tasarruf sağlamak mümkün. Bunun için doğru malzeme ve doğru işçilik de kilit role sahip.

BAŞKA NE FAYDASI VAR?

Isı yalıtımı tasarruf kadar konfor da sağlıyor. Isı yalıtımı konusunda sektörün önde gelen markalarından Dalmaçyalı, ‘31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’ dolayısıyla bu konunun altını çizdi. Nippon Paint-Betek Grubu’nun altında faaliyet gösteren firmanın açıklamasında şu detaylar dikkat çekiyor:

Isı yalıtımı; binanın iskeletini oluşturan kiriş, kolon ve binayı çevreleyen duvarların içinde bulunan demir donatıların korozyona uğramasını önlüyor ve binayı deprem gibi doğal afetlere daha dayanıklı yapıyor.

Cephelerin dış etkenlere karşı korunmasını sağladığı için binalar uzun yıllar sağlam kalıyor.

Mantolama, daire içlerinde terleme, rutubet, mantar ve küf oluşmasını engelliyor. Bu da sağlık açısından önemli faydalar sağlıyor.

KENDİNİ KISA SÜREDE AMORTİ EDİYOR

Yalıtımda yatırım maliyetinin geri dönüşü de çok hızlı oluyor. Dalmaçyalı’nın hesaplamalarına göre; ısı yalıtımı için gerçekleştirilen masraflar, 100 metrekare ev için yapılan enerji tasarrufu ile 3-5 yıl içerisinde kendini telafi ediyor. Tasarrufta etkisi büyük olan ısı yalıtımı, konutların satış değerini de artırıyor. Dış cephe ısı yalıtımı yapılan konut, yaklaşık yüzde 15 değer kazanıyor. Tüketicinin satın aldığı 500 bin liralık konuta ortalama 10 bin liralık ısı yalıtım uygulaması yapıldığında, konutun değeri 75 bin lira artıyor. Tüketici, ısı yalıtımı için harcadığının 7.5 katını konut değer artışı olarak geri kazanıyor.

ÜLKE EKONOMİSİNE 9 MİLYAR DOLAR KATKI

Aile bütçesine önemli katkı sunan ısı yalıtımının ülke ekonomisine de faydası büyük. Tüm binaların ısı yalıtımı olması halinde yılda 9 milyar dolarlık tasarruf sağlanabilir. Yani yeni inşa edilen ve mevcut binaların yalıtımlı olması halinde enerjide dışa bağımlılık ve cari açık (döviz açığı) azalır.

HER BİNAYA KİMLİK BELGESİ

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ile Türkiye’de tüm konutların 1 Ocak 2020 itibarıyla ‘Enerji Kimlik Belgesi’ alması zorunlu hale getirildi. Yeni binaların iskan için en az ‘C sınıfı’ Enerji Kimlik Belgesi almaları gerekiyor. Binaların ne kadar enerji harcadığını gösteren belge, aynı zamanda sınıfını da belirliyor. Enerji sınıfı A-G arasında değişiyor. ‘A’ en verimliyi ifade ediyor. Bu belgeye sahip olmayan binalara yapı ruhsatı verilemiyor. Ev alım satımlarında da artık bu konu sorgulanıyor.

YILDA 40 MİLYON METREKARE

Türkiye’de üç farklı lokasyonda dış cephe ısı yalıtım levhası (EPS levhalar ve taşyünü levhalar) üreten Dalmaçyalı’nın toplam kapasitesi 40 milyon metrekareyi geçiyor. Üretimde yeni nesil teknolojilere odaklanan firma, ısı, ses ve yangın yalıtımında da ihtiyaca özel çözümler sunuyor. Firma açıklamasında, yaklaşık 7.6 milyon haneye ulaşıldığına ve ısı yalıtımı sayesinde 20.5 milyon ton karbondiokside eşdeğer sera gazı salınımının engellendiğine dikkat çekti. Açıklamada ayrıca “Sadece ısıtmada elde ettiği tasarruf ile yaklaşık 9.6 milyar metreküp daha az doğalgaz kullanılmasını sağlayarak ülke ekonomisine de katkıda bulunduk” denildi.

BİLİNCİN ARTMASINI SAĞLIYOR

Tasarruf bilincinin oluşması için eğitim ve farkındalık çalışmaları da önemli role sahip. Birçok firma bu anlamda faaliyet yürütüyor. Dalmaçyalı ısı kaybı ölçüm ekibi de bunlardan biri. Ekip, farklı illeri ziyaret edip, binalardaki ısı kayıplarını ücretsiz tespit ediyor. Raporları bina yönetimiyle paylaşıyor. Yapılması gerekenleri bina sakinlerine anlatıyor. Mülk sahiplerine en uygun ısı yalıtım sistem çözümlerini sunuyor. Firmanın verdiği bilgiye göre; 30 ilde 50 binden fazla binanın ısı kaybı ücretsiz ölçüldü.

PAZAR HIZLI BÜYÜYOR

Küresel ısı yalıtım pazarının 2020 yılında 53 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor. Grand View Research Inc. adlı araştırma kuruluşunun raporuna göre, küresel ısı yalıtımı pazarının 2025 itibarıyla 76.93 milyar dolar seviyesine çıkması ve o zamana kadar da yılda ortalama yüzde 5.7 oranında büyümesi bekleniyor.

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