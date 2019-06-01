Eve dönmeyince ailesi aramaya başladı, korkunç halde bulundu
Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Dipsizgöl Köyü’nde yaşayan Mehmet Arslan, sabah saatlerinde kendisine ait traktör ile tarlaya çalışmaya gitti.
Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Arslan’ın yakınları kendisine ulaşamayınca gidebileceği tarlalarda aramaya başladı.
AİLESİ KORKUNÇ MANZARAYI GÖRDÜ
Aile yakınları, Arslan’ın kullandığı traktörü Dipsizgöl Köyü Dere Mahallesi mevkisinde devrilmiş halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, traktörün altında sıkışan Arslan’ı bulunduğu yerden güçlükle
çıkarıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri sürücü Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan’ın cesedi yapılan incelemenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.